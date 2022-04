P U B L I C



RÉCORD EN EL AIRE Aerolíneas Argentinas transportará durante este fin de semana largo de Semana Santa más de 300.000 pasajeros, lo que constituye una cifra histórica, según informaron fuentes de la compañía. Esta cifra supera el récord de la Semana Santa de 2018, anterior al inicio de la pandemia del Covid-19, cuando la cantidad de pasajeros transportados fue de 270.000. "Es una buena noticia porque impacta en todos los sectores de la industria del turismo que se benefician con cada avión de Aerolíneas que sale y llega desde algún punto del país", señaló Pablo Ceriani, titular de la línea de bandera. Durante este fin de semana, Aerolíneas dispuso un operativo especial con importantes aumentos en las frecuencias de sus vuelos, operando un promedio de 253 salidas diarias, lo que significa entre 20 y 25 vuelos más que en un día estándar. Para ello, la empresa estableció un cronograma con una serie de vuelos de refuerzo a los principales destinos turísticos de la Argentina.



ADVERTENCIA PIQUETERA Al igual que en las semanas previas, los movimientos piqueteros anticiparon que en los próximos días las manifestaciones se intensificarán si no hay un acuerdo con el Gobierno por el aumento de los planes sociales. Esta vez, organizan una "marcha federal", que trascendería el AMBA para llevar los reclamos a todo el país. "Va a ser una semana de protesta permanente en todo el país", dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Y explicó los motivos: "No hay respuesta. El Gobierno tiene cerrado completamente los planes. No se abre ni uno solo, aunque saben que hay miles de personas en condiciones de recibirlo". En paralelo, el Gobierno oficializó un aumento de la Tarjeta Alimentar a través del Ministerio de Desarrollo Social, que sigue manteniendo reuniones para bajar la tensión y, entre otras concesiones, robustecer los alimentos entregados a comedores populares, otro de los reclamos de los organizaciones. CHOCOLATE MASIVO En días donde se celebra Semana Santa y con alta ocupación turística en Bariloche, la ciudad realizó la décima edición de la "Fiesta del Chocolate". Allí se llevó a cabo la elaboración del chocolate más largo del mundo y que nuevamente rompió un récord. Este dulce midió 210 metros y se necesitó cortar varias cuadras del centro cívico para su realización. A su vez se necesitó de 1.500 kilogramos de materia prima para la barra de chocolate. Para su elaboración se precisó de 150 chocolateros y en un fin de semana largo miles de personas no dudaron en participar de esta fiesta que es una de las más típicas de Bariloche por ser uno de los centros turísticos por excelencia en relación al chocolate. INTENSIFICAN ATAQUES En uno de los momentos más críticos de la guerra tras el hundimiento de Moskva, el buque insignia de Rusia en el Mar Negro, las tropas del Kremlin desplegaron sus tropas en el este y sur de Ucrania para preparar su gran ofensiva en el Donbás, y lanzó una advertencia a Kiev al bombardear una instalación militar cerca de la capital. Rusia "aumenta la agrupación aérea y está estableciendo sistemas de mando y control" en la zona operativa este, sostuvo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde Moscú señalan además que el número y el alcance de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier acto "terrorista o de sabotaje" por parte de Ucrania en suelo ruso. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó que la guerra podría ser mucho más corta si los países occidentales le entregaran las armas que pide y consideró que "el mundo entero" debería estar "preocupado" por el riesgo de que Vladimir Putin utilice un arma nuclear táctica.