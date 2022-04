La Iglesia Católica advirtió que en el país "reina una profunda desconfianza"

En su mensaje de Pascua, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, también marcó que hay "descomposición" de los vínculos sociales y reclamó a la dirigencia "no distraernos en posicionamientos futuros". El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, advirtió que en el país asiste a una "descomposición de los vínculos entre actores sociales" y a una "profunda desconfianza" ante lo cual reclamó "entendimiento entre la dirigencia" para poder "atender las necesidad más urgentes" de la población. "Vivimos momentos muy difíciles en nuestro país, asistimos a una cierta descomposición de los vínculos entre actores sociales, reina la profunda desconfianza, se usa un lenguaje agresivo, muchas veces se maltrata; todo esto entretiene en un sentido y hace perder de vista el problema fundamental: como atender las necesidades de nuestro pueblo, especialmente las necesidades más urgentes", sostuvo Ojea. En su mensaje por Pascua, el obispo de San Isidro subrayó que "el tema de la alimentación pasa a ser un tema fundamental, como el tema del cubrir todas las necesidades primarias". "Al mismo tiempo también tenemos que decir que para la creación de nuevas fuentes de trabajo se necesita mucha creatividad y mucho entendimiento entre la dirigencia", precisó el prelado. El religioso invitó a la dirigencia a "poner por encima de todo, las necesidades del pueblo". "Que no nos distraigamos en posicionamientos hacia el futuro, que nos distraigan y nos quiten la atención de las necesidades fundamentales. Estamos al servicio de nuestro pueblo y a él tenemos que atender", remarcó el referente eclesiástico en una velada crítica a los dirigentes que piensan en las elecciones presidenciales del año próximo. Ojea rogó que "la Virgen nos conceda ocuparnos de lo esencial, somos responsables todos, unos de otros, en mayor o en menor medida y no podemos mirar para otro lado". "Muy felices Pascuas de la mano de la Virgen que de alguna manera la anticipa porque es la madre de la esperanza. Que Dios los bendiga" dijo el prelado.

En su mensaje por Pascua, el obispo de San Isidro subrayó que "el tema de la alimentación pasa a ser un tema fundamental".