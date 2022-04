Efemérides del día de la fecha, 17 de Abril

DÍA MUNDIAL DEL MALBEC Impulsado por "Wines of Argentina" y celebrado desde el año 2011, en este día se conmemora la jornada en la que, con el apoyo del gobernador de Mendoza Pedro Pascual Segura, se presentó a la Legislatura Provincial un proyecto para fundar una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura en dicha provincia en el año 1853. Tras la aprobación del mismo, el gobernador contrató al ingeniero agrónomo francés, Michel Aimé Pouget, quien dirigió la Quinta y priorizó el cultivo de las semillas de Malbec al determinar que su adaptación al suelo argentino sería favorable. Además, se festeja el éxito de la industria vitivinícola nacional y se busca posicionar al Malbec argentino en el mundo. "A fines del siglo XIX y de la mano de los inmigrantes italianos y franceses, la vitivinicultura creció exponencialmente y con ella el Malbec, que se adaptó rápidamente a los diversos terruños de la geografía argentina, desarrollándose, incluso, mejor que en su región de origen. De esta forma, con el tiempo y con mucho trabajo, se perfiló como uva insignia de nuestro país".



FALLECE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ Gabriel José García Márquez nació el 6 de marzo del año 1927 en Aracataca, Colombia. Transcurrió su infancia escuchando atentamente las historias de sus abuelos, el coronel Nicolás Márquez y Doña Tranquilina Iguarán, y leyendo incontables horas libros. Durante su adolescencia, leer al movimiento poético "Piedra y cielo" y el libro "La metamorfosis" de Franz Kafka lo inspiraron a escribir sus propias historias. Así, en el año 1947, se publicó su primer cuento "La tercera resignación" en el diario El Espectador. Posteriormente, comenzó a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Colombia sin embargo dejó esa carrera para dedicarse al periodismo. Con el correr de los años, trabajó en los diarios El Espectador, El Heraldo y El Universal como también la agencia de prensa Prensa latina. Por otro lado, en el año 1994, creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Entre sus novelas más importantes se encuentran "La hojarasca" (1955), "El coronel no tiene quien le escriba" (1961), "Cien años de soledad" (1967), "Relato de un náufrago" (1970), "Crónica de una muerte anunciada" (1981) y "El amor en los tiempos de cólera" (1985). Falleció en el año 2014 en Ciudad de México, México.



"LEAVE THE DOOR OPEN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2021, el sencillo "Leave the Door Open" de Silk Sonic destronaba a "Montero (Call Me by Your Name)" de Lil Nas X del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "An Evening with Silk Sonic" (2021) y compuesta por Bruno Mars y Brandon Anderson junto con Christopher Brody Brown, la canción fue un rotundo éxito que recibió el Premio Grammy en la categoría "Grabación del año" y "Canción del año": "Realmente estamos haciendo todo lo posible para seguir siendo humildes en este momento, pero en la industria, llamamos a eso un barrido limpio" dijo Anderson.