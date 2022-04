Alejandra Dip KA´T , también es florecimiento, atinar, crecimiento, creatividad. Liberación de las estructuras impuestas. Fecundidad, red, tierno, nuevo. Animal de poder: araña. Piedra: ágata. Elemento: oxígeno. Partes del cuerpo que rige: costillas y nervios. El día de agrupar, el día de reunir abundancia Símbolo de abundancia y de conquista Día para desatar todo lo que está enredado, para remover obstáculos de nuestro camino, resolver problemas y salir de fracasos. Alejar la pobreza, problemas causados por un mal entendido. Esta energía va a estar muy polarizada durante toda la trecena de la noche, o sea hasta el 28/4, puede estar inestable, y hacer que nos metamos en enredos innecesarios. KÁT representa el florecer! Es el crecimiento de la creatividad. Es la maduración, la concreción y el florecer de nuestras cualidades. La energía de KÁT viene a trabajar los vínculos familiares, y a romper las estructuras preestablecidas que nos atrapan y seguimos sosteniendo y no nos dejan crecer, avanzar. Es el pago de deudas con nuestros antepasados piensen en una semilla, para que se convierta en brote tiene que romper su cáscara, su estructura, esa estructura que la contiene, así es lo que viene a proponernos está energía, romper para crecer, para ir en un camino de transformación, que dé frutos. Energía que diluye todas aquellas estructuras que no nos sirven y generan más atrasos que posibilidades, despegar de aquellas imágenes y emociones que nos estancan y nos dan amarguras y tristezas, limpiar vínculos. Esta energía fuera de centro es opresora, podemos estar controladores, sintiendo que perdimos libertad o que los demás lo sientan por nuestros deseos incontrolables de controlar. Cautiverio. Podemos estar controladores con nuestros hijos o nuestra descendencia. Hermosa energía para todos aquellos que quieran un hijo o estén en la búsqueda, la energía está a favor, vamos con los intentos. Buen día para estar en contacto con la tierra y las plantas, para dar servicios, para unirse a grandes causas, reunirse, armar grupos y hacer sociedades. Ojo con las críticas y los juicios agresivos, creyendo tener la verdad absoluta. No se pongan negadores, que está energía fuera de eje nos predispone a enceguecernos y negar todo. Flexibilizar! Es la tarea del día. Que tengan un excelente día! IN LAK ´ECH!!! BONUS GEMAS: ÁGATA Propiedades y para qué sirve la piedra ágata La energía del ágata está conectada con la energía de la tierra, lo que la hace poderosa y tiene beneficios como: -Protección: La ágata es considerada una piedra de protección y es que ahuyenta del aura de quien la porta muchas vibraciones negativas que pueden llegar incluso sin intención como es el mal de ojo, también se le atribuyen propiedades para evitar las tragedias, accidentes etc. -Relajación mental: Si te sientes tenso(a), con mucho estrés e intranquilidad por cualquiera que sea los motivos, una piedra ágata te será de gran ayuda para calmar estos problemas emocionales incluso reduce la tristeza y hasta principios de depresión. -Evita el insomnio: Otro beneficio del ágata es que si la colocas debajo de tu almohada puedes combatir los problemas del sueño como el insomnio, ansiedad por las noches o las preocupaciones. Simplemente te ayudará a tener un sueño placido y poder descansar muy bien. -Favorece el emprendimiento y la prosperidad: Otro de los poderes del ágata es de dotar de desarrollar la mentalidad emprendedora a quien la porta, actúa de amuleto para que las cosas le salgan bien y pueda tener avances y prosperidad en poco tiempo. ¿Cómo usar el ágata? Para aprovechar las propiedades de protección de esta piedra todo lo que tienes que hacer es cargarla siempre contigo. Para evitar accidentes en la carretera, carga siempre contigo una ágata en el coche. Para los problemas del sueño, basta con colocarla debajo de tu almohada y para todo lo demás basta con tenerla en la casa o en el lugar que más habites. Igualmente puedes comprarte una joya de ágata y así poder cargarla siempre contigo.



