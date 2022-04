La celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Al recordarlo, los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios por su pueblo a lo largo de las escrituras. En el caso de la Pascua, es evidente de que se trata de una institución divina. Fue idea de Dios. (Éxodo 12:1-2,11) "No pasemos por alto, no olvidemos que la Pascua es la Pascua del Señor, su propósito y valor están ligados a la obra de Dios por medio de ella. En nuestras celebraciones y servicios de adoración, aun hasta este día, hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable, que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. En relación a Dios, las escrituras nos muestran que Él no se olvida de su pacto y sus promesas. "Dios es fiel", pero en relación al pueblo de Dios, vemos constantemente, que cuando el pueblo olvida las obras de Dios, inevitablemente ese pueblo se vuelve a la idolatría. (Deuteronomio 4:9). La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo, en ella Dios pasó por alto las casas de los israelitas, imperfectos y pecadores, el día que juzgó a Egipto, y las pasó por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Además, el servicio de la Santa Cena (nuestra Pascua) nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del Reino de Dios. (Lucas 14:16). Al comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el Reino de Dios sea establecido por completo. El día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Ese día celebraremos una vez más en la presencia cercana de nuestro salvador. A lo largo de las escrituras, la Pascua y la Santa Cena son una celebración similar, en la Santa Cena y en el domingo de resurrección celebramos al Salvador. Sin embargo, existe siempre un elemento sagrado y solemne, existe el dolor de la realidad presente del pecado. En la cena, nuestro salvador está presente, y aun nos ofrece su gracia, su perdón. Solo necesitamos un corazón contrito y humillado. Dice La Biblia: "Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que El venga, de manera que el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del señor, come y bebe juicio para sí" (1ra Corintios 11:26-29). ¿Quieres saber más de la Pascua Cristiana, o de la Santa Cena? Contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar