Todos hemos experimentado el dolor de perder a un ser querido. ¿Cómo no festejar el saber que no sólo está bien, sino que además sigue a nuestro lado? En este Domingo de Pascua, corresponde la lectura del Evangelio según San Juan, Capítulo 20, versículos del 1 al 9: "El primer día de la semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. 2 Volvió entonces corriendo adonde estaban Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo: — Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 3 Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. 4 Iban corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5 Se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo; pero no entró. 6 Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo 7 y vio también el paño que habían colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Sólo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino bien doblado y colocado aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 9 Y es que hasta entonces no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte. 10 Después, los discípulos regresaron a casa". "Aquí –señala el padre Rufino Giménez Fines- tenemos el anuncio gozoso de que Cristo ha sido resucitado por el Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. El testimonio de aquella primera comunidad eclesial es el mismo de hoy. Nosotros hemos comido y bebido con Él, nos encargó predicar al pueblo dando testimonio… es decir, hace más de 2000 años que tenemos la misión de anunciar la noticia llena de esperanza y sentido trascendente. La Pascua que empieza hoy se extiende en nosotros quienes, a través del bautismo, tenemos que vivir como resucitados, dando a nuestra existencia una dimensión pascual, dejando cada vez menos espacio a la pereza, la tristeza, el egoísmo, el desánimo, el odio, la indiferencia… Jesús celebra su propia Pascua, pero ordena a los suyos que revivan, recuerden, realicen, conmemoren y actualicen su muerte y resurrección hasta que Él vuelva. Lo digo siempre: no son meras palabras de fe. Ahí está Google. Busquen los milagros eucarísticos, incluyendo el ocurrido en Almagro a principios de los años 90, cuando Jorge Bergoglio, hoy Francisco, era Obispo Auxiliar de Buenos Aires". "Entonces, la Pascua es la fiesta de las fiestas, porque Jesús ha resucitado: luego de tanto dolor, hay recompensa. Por eso, los cristianos escuchamos con gozo el anuncio del Evangelio. Dios ha dado un sí definitivo a la humanidad al resucitar de entre los muertos a su hijo amado, en quien se complace, el que se entregó a la muerte por amor y solidaridad con todos nosotros. Es decir, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Lo que celebramos no es un simple aniversario, sino que Cristo vive entre y en nosotros. Si comprendemos esto, comprenderemos todo y lo demás vendrá por añadidura. La resurrección de Jesús transformó a Pedro y a sus discípulos, y quiere transformarnos también a nosotros. Por eso la Pascua de Cristo es, también nuestra Pascua. Cristo quiere crear algo nuevo en nosotros dándonos su espíritu, su entusiasmo, su alegría… espera que tomemos conciencia de nosotros mismos. Por todo esto, somos una comunidad pascual, que debe buscar y transitar esa vida nueva que Jesús nos propone, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos", concluye el sacerdote Rogacionista.