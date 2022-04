"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 17 de Abril de 2022 - Año II-Edición Nº 180 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina MISA CRISMAL Nuestro Obispo Pedro Laxague, durante la misa Crismal -13 abril 2022 en la Catedral Santa Florentina- nos recordó la importancia de la Misión que tenemos como Cristianos. "Todos los Bautizados somos ungidos por el mismo crisma, por esto, todos tenemos la misión de Cristo, nadie puede hacerse el distraído y pensar que lo haga otro, o que lo haga el cura. Somos igualmente responsables por ser ungidos, el Señor no viene a nosotros como un adorno, viene a actuar. Nos amó tanto que nos creó, y al redimirnos nos hizo hijos con Jesús: somos responsables de esta familia de Dios que es la Iglesia. Tenemos que ser anunciadores de la Buena Noticia, de la salvación del Señor, y tenemos que iluminar a esta pobre humanidad que vive en tinieblas, buscando luces artificiales o falsas, sin conocer la verdadera Luz de Cristo. Seamos lámparas que iluminen: ayudando a los pobres, los más necesitados y desprotegidos, esos que nadie tiene en cuenta … solo Dios; llevemos la liberación a los cautivos, y con esto me refiero no solo a los presos, sino a los prisioneros por sus caídas y otras circunstancias de la vida; recibamos a todos los que se acercan como vienen, sin juzgarlos…poco a poco el Señor actuará, los irá iluminando. Dios es el que sana, nos cura y santifica, el que obra es El, dejemos las cosas en sus manos." Antes de la renovación de las promesas sacerdotales se dirigió a los sacerdotes y diáconos diciendo: ¿Para qué está el Orden Sagrado? Jesús lo quiso así: que un grupo que Él llama y elige misteriosamente lo siga para vivir el mismo Ministerio que Él vivió. Vivir como Cristo…en forma testimonial, central, principal; por eso la gente nos mira -al Sacerdote, al Diácono, al Obispo-, porque esperan ver más la Luz de Dios en nosotros. ¿Qué pasa cuando no la ven? Cuando no ven mucha Luz se desilusionan, nos ven medio oscuros. Hay que vivir con alegría la Misión Cristiana de ayudar a los demás, llevar el mensaje de liberación, de anunciar la Buena Noticia. Pareciera que después de dos años estamos saliendo de esto de la pandemia, una situación tan difícil e inesperada en nuestras vidas, pero hay rebrotes en algunos lugares del mundo, así que creo que es bueno estar atentos y seguir cuidándonos. De todos modos -entre tantas incertidumbres, de diversa índole- tenemos que animarnos, porque el Señor sigue animándonos para que los otros puedan ver que Dios es Bueno, que nos ama, y que nunca nos va a abandonar. El Señor no es un tirano que nos impone reglas severas, o que nos obliga a hacer muchas cosas, no caigamos en un nuevo fariseísmo: Jesús también tuvo que luchar contra eso. Los Ministros, los Consagrados muchas veces no podemos cumplir tampoco con todo, pero no por eso tenemos que callarnos, no decir más nada. Desde nuestra fragilidad -Dios nos conoce muy bien-, con humildad dejemos que la Bondad de Dios ilumine la vida de los demás, que los atraiga y lleve a Jesús, ojalá nosotros seamos el Camino que lleve a Jesús. Nosotros los sacerdotes tenemos esa Misión, tan hermosa, tan difícil también, pues se mezcla con algunas cosas que tenemos que cumplir, que hacer … atendamos bien a la gente...ánimo queridos Sacerdotes, queridos Diáconos. Hay muchos Diáconos que están en lugar del Sacerdote en nuestras comunidades, porque por enfermedad o falta de Sacerdotes, muchas veces tienen que estar al frente de la comunidad. Ánimo porque la Iglesia de Dios nos ha sido confiada, y tenemos que amar mucho a ese Pueblo de Dios: no nos eligieron a nosotros, tampoco nosotros los elegimos, Dios nos eligió para vivir realmente esa Misión.

Renovación de promesas sacerdotales



JUEVES SANTO Con la celebración del Jueves Santo se inicia el Triduo Pascual. Este día la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía, al recordar cuando Jesús participó de la cena ritual que los judíos venían realizando por siglos, donde hacían memoria de la liberación del pueblo de Egipto y cambió el significado de la alianza prometida por Dios a su pueblo. Jesús es el nuevo cordero, sacrificado por toda la humanidad. El pan es su Cuerpo, que se nos da para recuperar nuestras fuerzas y tengamos vida eterna. La sangre es su Sangre, que se derrama por el perdón de todos nuestros pecados. Jesús cuando lava los pies a sus discípulos, nos muestra la necesidad de una permanente actitud de servicio de todos los cristianos. Nuestro obispo Mons. Laxague repitió el gesto de Jesús donde lavó, secó y besó los pies de doce miembros de nuestra comunidad.

Lavatorio de los pies, signo de servicio



VIERNES SANTO Nuestro obispo Mons. Laxague ofició la celebración litúrgica del Viernes Santo en la Catedral Santa Florentina. La profecía de Isaías nos introdujo en el alma sufriente de Cristo, en toda su vida y en su muerte. En el Salmo, recitado por Jesús en la cruz, se entrecruzaron la confianza, el dolor, la soledad y la súplica. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. En su reflexión nuestro Padre Obispo nos decía: "Jesús quiso transformar el dolor, transformarlo en vida nueva y gracia: la salvación es un misterio. Eligio lo más desdeñable, lo más alejado de nuestro gusto para salvarnos: tristezas, dolores, decepciones, traiciones…Le dio sentido al dolor más absurdo que es la muerte. Con su muerte en Cruz, sabemos que Jesús nos entiende, no es un charlatán, sabe muy bien lo que es sufrir; nos quiere enseñar a sufrir con serenidad y aceptación de la voluntad de Dios. Sabiendo que todos nuestros sufrimientos tienen sentido, esperemos con confianza y esperanza esta nueva Pascua 2022, renovados en Su amor." La celebración de la Palabra, concluyó con la ORACIÓN UNIVERSAL, donde contemplamos a Cristo como Redentor de la humanidad. Pedimos a Dios la salvación de TODOS, creyentes y no creyentes. A continuación, se presentó solemnemente la Santa Cruz, con la aclamación: "Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo", la comunidad respondía "Venid, Adoraremos". Luego nuestro obispo recorrió con la cruz por los pasillos del templo para su veneración y adoración. La Virgen María estaba allí, junto al Hijo, con su dolor y su corazón de Madre.

Adoración de la Santa Cruz



VIA CRUCIS INTER PARROQUIAL Después de dos años por la pandemia se realizó el tradicional Vía Crucis Inter parroquial por las calles de Campana. Los numerosos fieles presentes tuvieron oportunidad de reflexionar y actualizar las catorce estaciones o momentos que Cristo vivó desde su condena hasta su muerte en la cruz. "Oh Cruz de Cristo, enséñanos que la aparente victoria del mal se desvanece ante la tumba vacía y frente a la certeza de la Resurrección y del amor de Dios, que nada lo podrá derrotar, oscurecer o debilitar. Amén." ¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!

Final del vía crucis inter parroquial en la plaza E. Costa