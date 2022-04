La Biodescodificación es un entrenamiento mental para desprogramar tu mente Subconsciente de creencias y hábitos que te tienen en estrés y no te están permitiendo vivir en paz. Lo que logras en una sesión es: - El cambio de percepción de cualquier acontecimiento dramático de tu vida. - Cuestionar tus creencias limitantes en potenciadoras. - Lograr gestionar y liberar tus emociones. - Dejar de vivir en estrés y retornar a tu paz mental. Alejandro Jodorowky nos dice que: "Debajo de cada enfermedad, está la prohibición de hacer algo que deseamos, o la orden de haber hecho algo que no quisimos". También nos lo recuerda Carl Gustav Jung con su tan famosa frase: "Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la consciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te Somete, lo que aceptas te Transforma". Por eso la Biodescodificación enseña a que logres cuestionar e identificar tu sistema de creencias y así poder "REESCRIBIR TU HISTORIA". "Lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni palabras, se expresa después con dolores" -Anne Zwischenberger. Qué se trata en una Sesión: - Problemas de Pareja. - Problemas de Dinero. - Problemas de Salud. - Todo lo que te esté causando estrés. La Biodescodificación nos hace de esta forma comprender la relación inseparable que existe entre nuestra mente, nuestro cuerpo y las emociones. Recordá que la Biodescodificación no sustituye a ningún tratamiento médico ni a ninguna otra terapia sino que es complementaria.



Por María Lorena Toledo. Acompañante en Descodificación Biológica. - Instagram @toledomarialorena.bio - Facebook: Toledo María Lorena