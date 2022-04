El próximo sábado se presentará ante San Lorenzo como visitante. En la semana se incorporaron Ramsés Cascú, Nicolás Robins, Santiago Aulisi y Juan Alamino. Y próximamente lo hará Fabián Flores. La Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana se prepara para afrontar el Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) en la que participa ininterrumpidamente desde 2015. Y los Tricolores ya tienen día y horario para el debut: el próximo sábado 23, desde las 20.30 horas, enfrentarán como visitantes a San Lorenzo de Almagro. Mientras que su primer juego como locales será el miércoles 27, ante Náutico Hacoaj. Camino al debut, el plantel conducido por Oscar Romero ha sumado refuerzos al equipo que participó recientemente en la Copa Chulo Olmo. Por ejemplo, el entrenador ya cuenta con el regreso del campanense Ramsés Cascú, central formado en el CCC que ha disputado los Mundiales Sub 19 y Sub 21 con la Selección Argentina y que viene de integrar el plantel de Mutual Policial de Formosa, equipo con el que alcanzó recientemente las semifinales de la Liga Argentina y del Campeonato Sudamericano de Clubes. Además, se sumaron otros tres jugadores de reciente experiencia en la LVA: los puntas Juan Alamino (Obras de San Juan) y Santiago Aulisi (Once Unidos de Mar del Plata) y el central Nicolás Robins (Obras de San Juan). Y en los próximos días también se concretará otro regreso: el central Fabián Flores (integrante del plantel que logró el ascenso a la División de Honor en 2014) volverá a vestirse de Tricolor después de haberse coronado campeón de la LVA con UPCN de San Juan al vencer ayer a Ciudad de Buenos Aires y sentenciar 3-1 la serie final. Estos nombres se acoplan a los jugadores que ya venían entrenando bajo las órdenes de Oscar Romano y su asistente Tomás Dinapoli y que han disputado la Copa Chulo Olmo. Entre ellos se encuentran los armadores Juan Pablo Romero y Eduardo Molina; los opuestos Nicolás Gómez y Juan Corsaro; los receptores Luca Damiano, Sebastián Aguirregomezcorta, Emilio Mitchel, Federico Leone y Luca Castón; los centrales Ignacio Romero Allegri, Elías Schelover y Marcos Rastalsky; y los líberos Rodrigo Michelón y Juan Gotta.

EL PLANTEL TRICOLOR ES CONDUCIDO POR EL ENTRENADOR OSCAR ROMANO.



EL FIXTURE TRICOLOR Fecha 1: visitante vs San Lorenzo (viernes 23 de abril) Fecha 2: local vs Náutico Hacoaj (miércoles 27 de abril) Fecha 3: visitante vs Defensores de Banfield (sábado 30 de abril) Fecha 4: visitante vs Boca Juniors (sábado 7 de mayo) Fecha 5: local vs Municipalidad de Lomas (miércoles 11 de mayo) Fecha 6: local vs Ciudad de Buenos Aires (sábado 14 de mayo) Fecha 7: visitante vs La Matanza (sábado 21 de mayo) Fecha 8: visitante vs UBA (miércoles 25 de mayo) Fecha 9: local vs Ferro Carril Oeste (sábado 28 de mayo) Fecha 10: visitante vs River Plate (sábado 4 de junio) Fecha 11: local vs Vélez Sarsfield (miércoles 8 de junio) Fecha 12: local vs UNTREF (sábado 11 de junio) Fecha 13: visitante vs UNLaM (sábado 18 de junio).