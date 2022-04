rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoria encara el fin de semana otra fecha de su campeonato con otro parque interesante de autos en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. DESPEDIDA: En esta competencia se producirá la carrera despedida para Guillermo Ortelli que desarrollará su última presentación en la categoria desde su condicion de piloto tras obtener siete campeonatos en la misma para el oriundo de Salto en el Turismo Carretera. CONTAR: Dias atrás le preguntaron en cena de amigos si Julian Falivene volvería a correr y el joven piloto de Zárate dejó entrever que no están dadas las condiciones para poder estar en alguna categoria nacional porque no cuenta con el poder económico que se necesita para tal emprendimiento. DESARROLLAR: Falivene arrancó en karting, corrió en la Formula Cuatro con muy buenos resultados, pasó a correr en el TC Pista y luego se pasó al Tope Race donde desarrolló parte de su paso por el automovilismo a nivel nacional. FINALIZAR: El representante de Lima corrió en la clase Master D en la categoria Kart Plus donde Gaston Brown finalizó décimo tercero con la atención del karting por parte de Marcelo Lopez. ROMPER: Sin duda no arrancó la temporada de la mejor manera para Sandro Ariú que venia de armar un motor nuevo para su jeep que utiliza en las competencias del 4x4 y dias atrás rompió su motor lo que lo llevó inevitablemente a no poder correr, si bien ya está trabajando en el mismo. SEGUNDO: Nueva presentación de Constanza Toledo que viene de correr en el kartódromo de Zárate en la Clase Juniors donde alcanzó el segundo puesto y suman puntos para el campeonato con otro buen trabajo de la joven de 14 años y mucho talento. MOTIVADO: Asi se muestra Pablo Villaberde que desde su condicion física bajo varios kilos y sigue trabajando en el gimnasio muy motivado de cara a la próxima carrera del Turismo Nacional en la clase dos a desarrollarse en el autódromo de Alta Gracias. PRUEBA: Continuando con Villaberde se desarrollo una prueba en el auto y la misma la realizó el cordobes Chapour que puso de manifiesto el auto que posee de cara a la carrera que se viene. PUESTO: Otra nueva presentación del joven Agostino Zarantonello en la Clase Master A de la categoria Kart Plus donde llegó a la bandera a cuadros en el puesto séptimo y sumando algunos puntos para el campeonato. ESPERA: Siguen los trabajos en el chasis para la Clase Ligth del TC Bonaerense donde Maximiliano Bentancour espera en próximas carreras sumarse a la categoria y si bien se demoraron los trabajos el piloto local espera debutar con asesoramiento de Marcelo Lopez. Mirá vos! PENSADA: En una carrera bajo la lluvia en Concordia el zarateño Leandro Cracco alcanzó el puesto décimo séptimo en la Clase Uno donde el flaco hizo una carrera inteligente, pensada y pudo llegar a la bandera a cuadros. DESARROLLAR: La categoria Kart Plus viene de desarrollar la segunda fecha del campeonato en el kartódromo de Zárate con otro parque interesante de máquinas que alcanzó a los 120 inscriptos, demostrando el buen momento para esta propuesta. GANADORES: Hubo varios ganadores en esta carrera a saber en Juniors: Thiago Falivene. Master A: Nicolas Polsoni. Master C: Rodrigo Torres. Master B: Leandro Illarucci. Master D: Fabian Ruiz. Pre Juniors: Jonas Gomez. Promocional: Bruno Bisceglia y KTT: Gabriel Ramallo. FECHA: La próxima competencia se realizará en el mismo kartódromo pero en circuito a designar el venidero 8 de mayo donde ya quedó confirmada tal fecha. REMERA: Los dirigentes de la categoria Kart Plus están diseñando una remera con distintos colores que regalaran a todos los pilotos que forman parte de la categoria escuela del automovilismo. PRUEBA: Los trabajos en el auto de Victor Gonzalez vienen lentos básicamente en el tema del impulsor que atiende Enrique Bustos y por estas horas están entregando el mismo dado que el equipo desea realizar una prueba antes de la carrera. Que no cunda el pánico! VOLVER: Llegado de sus vacaciones por costas de nuestro país Gaston Fernandez volvió a la actividad y junto a su padre Guillermo se trabaja en el TC 1100 de Alma de cara a la segunda carrera del campeonato con la motorización de Willy Sanchez. Habrá traído alfajores? NOVENO: El reconocido nadado campanense Juan Tagmano viene de correr en karting en la categoria Kart Plus donde en la Clase Master A finalizó noveno en la final con la atención de Federico Sfreddo. LUGAR: A propósito de Federico Sfreddo los trabajos en el garage están a pleno para tener ese lugar que necesitaba para cubrir sus vehículos particulares y lo mandan a dormir cuando se porta mal. CONTAR: En reciente extensa nota televisiva Mariano Raina contó su paso por el automovilismo desde que comenzó cuando tenía 14 años en el taller de Alfonso hasta este presente llevando a su hijo Alfonso a correr en karting. ADMIRACIÓN: Dentro del contexto de la nota contó su respeto y admiración por Ayrton Sena al punto cuando se enteró de su muerte tomó su casco y lloró por tal triste información que acaban de decir. CONFORME: Como lo había decidido que parte de la Clase C de la categoria Kart Plus y en la final se ubicó en el puesto décimo primero lo que basado lo desarrollado en pista dejó a Roman Rizzo conforme por lo logrado. PALANCA: Otra presentación para Silvestre Gallo en la monomarca 128 en arrecifes donde llegó noveno con el Fiat y la complicación con la palanca de la caja lo retrasó cuando tenía el auto competitivo para pelear arriba. ALMA: En la búsqueda de la segunda carrera del año la categoria visita el autódromo de La Plata durante este fin de semana donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. LLEGAR: La categoria GT 900 viene de correr en el autódromo de Bradsen donde en la Clase A participó en la Clase A Ivan Gonzalez que en la final llegó en el puesto sexto tras una competencia interesante para el representante de Zárate. TRAER: Continuando con Gonzalez tiene la idea de traer su equipo a nuestra zona y por estos dias anda en eso pero en principio todo seguira igual en el actual lugar en Capital Federal. MOSTRARSE: Luego de volver a correr en la Clase Light en el TC Bonaerense Fernando Rivas tras la carrera en el autódromo de Roque Perez se mostró conforme y dejó entrever que la intención es hacer todo el calendario en la categoria algo que ya consensuó con su equipo y el zarateño quiere llegar a pelear el campeonato. ALCANZAR: Viene de presentarse en la Clase Master "B" en la categoria Kart Plus donde en la final alcanzó el segundo lugar para Mariano Alvarez en otro buen trabajo con la atención del karting por Federico Sfreddo. CALENDARIO: La gente de Fedenor a través de una gacetilla de prensa donde dan a conocer el calendario hasta fin de año que seguirá de esta manera 8 de mayo Colon, 5 de junio Arrecifes, 3 de julio Baradero y con autodromos a designar en las siguientes fechas: 31 de junio, 28 de agosto, 25 de setiembre, 23 de noviembre y cierran el 20 de noviembre. PARTICIPAR: Recordamos que en esta Federación están participando los pilotos locales, Gonzalo Conti, Adriano Zarantonello, Gastón Gasperini, Juan Muñoz, Silvestre Gallo donde cada uno lo hace en sus categorias demostrando sus ganas de estar en la alta competencia. CUARTO: Finalmente el campeón volvió a la actividad y Alejandro Sfreddo participó en la Clase Master de la categoria Kart Plus donde finalizó en el cuarto puesto con la atención de su karting por parte de su hermano Federico y como jefe su padre Pablo. Qué tal?! TC PISTA: Con otro parque interesante se está presentando este fin de semana la categoria en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa para desarrollar otra carrera que televisa la TV Publica desde las 11 hs para todo el pais. PODIO: El zarateño Luis Alfonso participó en la última carrera de la categoria Kart Plus con el potencial de su equipo y el pollero terminó en la final segundo subiendo al podio en la Clase D. I.A.M.E.: Esta especialidad del karting este fin de semana llega al kartódromo de Mar del Plata para encarar otra propuesta con un limitado parque de karting. PELEAR: El pibe viene de correr en la clase Promocional donde intenta pelear el campeonato y Alfonso Raina quedó décimo tercero en la final tras una carrera accidentada donde cuenta con la atención del karting por parte de Ruben Guerra. UBICAR: El TC 2000 viene de correr en el autódromo de Bahia Blanca donde con el Renault participó Matias Milla que se ubicó en el puesto décimo tercero. PAKO: La categoría llega al autódromo Costanero" de Arrecifes para realizar otra carrera del presente campeonato en donde todas las clases que la componen estarán arrancando su espectáculo desde las 10 hs. ALCANZAR: La Formula Nueva Generación viene de correr en La Plata donde el zarateño "Tincho" Molina corrió las dos finales donde llegó décimo segundo en la primera y alcanzó el puesto cuarto en la segunda de las competencias. Cerrando un fin de mayor a menor. VENDER: Luego de evaluar determinadas situaciones ahora Ivan Gonzalez decidió poner la venta Chevy lista para correr en el TC Regional que guardaba en su taller se puede ver este producto muy bien presentado. DECIMO CUARTO: Este es el puesto con el cual llegó Nicolas Laccette en la Clase A del Procar 4000 en el autódromo de 9 de Julio con la motorización de Matias Guillen. TERCERO: Nueva presentación de Juan Carlos Suarez en la clase Master B en la categoria Kart Plus donde en la final alcanzó el tercer puesto lo que dejó feliz al hincha de Racing que dejó entrever que ahora va por otro desafio. "PAJARO": En realidad como ya adelantamos en esta seccion el Pájaro Suarez se decidió y va por comenzar una nueva posibilidad de correr en auto con techos al subirse a un auto del TC 1100 de Alma tras llegar a un acuerdo con el equipo. CICLOMOTORES: Finalmente la categoria está arrancando su campeonato este fin de semana para todas sus clases en el circuito de San Andres de Giles dándole curso al torneo que sera solo desarrollado de día. PRESENTE: Como siempre estarán presente los jóvenes campanenses Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi que participan a partir de este año en la clase 55 cc manteniendo el mismo de los equipos del año anterior. PICADAS: El pasado domingo se suspendió la fecha del campeonato Carlos Alberto Pairetti en San Pedro por dirigente de esta propuesta por las cuestiones climáticas para una nueva fecha a disignar. POSITIVO: Tras su viaje por el viejo mundo donde Santino desarrolló dos competencias de cara al mundial el próximo mes donde Panetta representará a nuestro país dejó un saldo positivo esta nueva experiencia para el de Campana. EVALUAR: Parece ser que Fernando Moreno está evaluando no seguir corriendo en picadas y puede llegar a pasar a correr a una categoria zonal que viene corriendo dentro de los contenidos de Fedenor. Mirá vos! PROXIMA: El presidente de la categoría Formula Nueva Generación confirmó que la próxima carrera para el campeonato se decidió realizar la misma en el autódromo Roberto Mouras de La Plata el fin de semana del 7 y 8 de mayo donde se desarrollarán dos carreras mas para el torneo.