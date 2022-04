Breves: Deportivas

ACADEMIA IMPARABLE Con el campanense Leonardo Sigali como capitán, Racing Club no detiene su andar triunfal: ayer venció 1-0 como local a Unión de Santa Fe con gol de Enzo Copetti y logró su novena victoria consecutiva (sumando Copa de la Liga y Copa Sudamericana). La Academia suma ahora 24 puntos, se mantiene como único líder de la Zona A y está prácticamente clasificado a los Cuartos de Final. La cara opuesta es San Lorenzo, que ayer vencía 2-0 a Platense como local y terminó conformándose con un empate 2-2 que no hizo más que calentar todavía más el clima que se vivió en el Nuevo Gasómetro (se repitieron cantos e insultos contra Tinelli y Lammens).



ESTA NOCHE JUEGA RIVER En la continuidad de la 10ª fecha de la Zona A, River Plate visitará esta noche a Banfield desde las 21.30 horas. El Millonario buscará volver a arrimarse a Racing para seguir acercándose a la clasificación a Cuartos de Final. Otro que va por una victoria de similares características es Defensa y Justicia, que recibe a Atlético Tucumán desde las 14.00. En tanto, Argentinos Juniors y Talleres se enfrentarán a partir de las 16.30 en La Paternal. PINCHA DEMOLEDOR En la Zona B, Estudiantes (LP) recuperó el liderazgo con una contundente goleada: aplastó 6-1 como visitante a Barracas Central y quedó dos puntos por encima de Tigre y Aldosivi. En tanto, Colón e Independiente igualaron 2-2 en un empate que no le sirvió a ninguno de los dos para arrimarse al Top 4. HOY, BOCA VS LANÚS En el cierre de la 10ª fecha de la Zona B, Boca Juniors visitará hoy a Lanús desde las 19.00 horas. En caso de ganar, el Xeneize dará un paso clave para afirmarse entre los cuatro primeros (le sacará 5 puntos de ventaja a Colón y 7 a Independiente). En el otro duelo de este grupo que se jugará hoy, Godoy Cruz será local ante Vélez Sarsfield desde las 14.00. PRIMERA B METRO Por la 10ª fecha, Comunicaciones venció 3-1 como local a Cañuelas y se mantiene como único líder con 21 puntos. Dos unidades por debajo se ubican Defensores Unidos (2-0 a UAI Urquiza) y Deportivo Armenio (3-0 a Deportivo Merlo). Hoy, Ituzaingo (17) puede volver a quedar como único escolta si vence a Argentino de Quilmes como local. PUEDE LIQUIDARLO Aunque le sabrá a poco, Paris Saint Germain puede quedar hoy a un paso de asegurarse el título de la Ligue 1 de Francia: desde las 15.45 (hora argentina) enfrenta como local a Olympique de Marsella y, en caso de ganar, le sacará 15 puntos de ventaja cuando solo quedarán 18 en juego. FUE DE LIVERPOOL Con doblete de Sadio Mane, Liverpool venció ayer 3-2 a Manchester City por las semifinales de la FA Cup y se convirtió en el primer finalista del certamen. Su rival por el título se conocerá hoy tras el duelo Chelsea vs Crystal Palace. TRIPLETE DE CRISTIANO Después de ser abucheado por su afición por el incidente que protagonizó con un simpatizante de Everton, Cristiano Ronaldo respondió con un triplete para que Manchester City le gane 3-2 a Norwich por la 33ª fecha de la Premier League y acreciente sus chances de clasificarse a la próxima Champions League, dadas las derrotas de Tottenham (0-1 con Brighton) y Arsenal (0-1 con Southampton).