Invitado por Tenaris, Marcelo Longobardi compartió un audaz análisis de la actualidad

El periodista, conductor de radio y TV, abordó los desafíos que presenta la coyuntura política y económica argentina y mundial. Fue el primero de los líderes de opinión que visitarán Campana este año, en un ciclo de charlas organizado por la compañía siderúrgica. El escenario internacional y los desafíos que afronta Argentina fueron analizados este lunes por el reconocido periodista Marcelo Longobardi. Invitado por Tenaris, el conductor de radio y televisión ofreció una charla al personal de la empresa, estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca y vecinos de la comunidad, en la que prevaleció su distintiva y aguda mirada de la realidad. "Claramente no tengo que presentar a un periodista de larga trayectoria como Marcelo, que viene con una tarea para nada fácil: explicar lo que está pasando en Argentina y el mundo", manifestó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, encargado de introducir al periodista. Longobardi señaló que "hay dos temas centrales hoy en el mundo y también en Argentina, dos conceptos que explican las tensiones, conflictos y el modo en que se está organizando el planeta y el país: la preservación de la democracia y el abastecimiento de la energía". Para el periodista, estas dinámicas -que encuentran su exponente máximo en la invasión rusa a Ucrania- se reflejan en nuestra región a través de los conflictos políticos en Colombia, Perú y Chile, países en donde hubo una irrupción de representantes políticos que rompieron con los partidos tradicionales. "El panorama es más sombrío en Europa. España tiene su sistema político completamente fragmentado y el muy virtuoso bipartidismo que vivió durante muchos años se rompió en pedazos. En Reino Unido, el primer ministro debe ir a dar explicaciones por las fiestas que mantuvo durante la pandemia. Y Alemania tiene una crisis energética muy severa al punto tal que está ensombreciendo el legado de la mismísima Ángela Merkel", añadió Longobardi. Sin embargo, comentó que "la diferencia con Argentina es que estos países, aun con crisis políticas muy severas, tienen sistemas económicos más razonables". El periodista también se refirió al riesgo que implica para el mundo el avance ruso en Europa -al que comparó con el de Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial-, los retos que afronta el presidente norteamericano Joe Biden -que asumió con una herencia complicada de Trump, sufrió el costo de haber retirado las tropas de Afganistán y afronta ahora una alta tasa de inflación- y "la acentuación de los rasgos nacionalistas de China e India, las dos mayores poblaciones del mundo, regímenes prósperos pero políticamente cada vez más cerrados". "En este mundo de crisis económica, riesgo de abastecimiento energético y disputa entre democracias y autocracias se desenvuelve la política argentina, que todavía no ha decidido de qué lado se sitúa y si va a aprovechar la oportunidad que sus reservas de energía le deparan", manifestó Longobardi. De acuerdo al conductor de CNN Radio, el principal desafío político argentino es la construcción de "liderazgos políticos más a menos claros", algo que no se logra "desde Alfonsín y Menem" debido a que "los conflictos más severos no ocurren entre sino dentro de las coaliciones oficialistas y opositoras". "No hay nada en Argentina que se explique como una confrontación entre el oficialismo y la oposición", dijo Longobardi, quien caracterizó como "primer rasgo" de la política local esta "interna dramática" que sufren los principales espacios políticos. Los otros dos son la "pobreza estructural" y su incidencia en el escenario electoral y, por último, el "problema de poder" en el que se debate el presidente Alberto Fernández. Al respecto, y luego de analizar diferentes escenario de resolución, el periodista advirtió que la situación actual del país "es muy similar a la del estallido del 2001", donde "una crisis derivada de la política tuvo un impacto explosivo en el plano económico y financiero". Por otro lado, Longobardi reflexionó sobre el futuro de los medios de comunicación y el periodismo en la era de las fake news y las redes sociales. El conductor de radio, que supo liderar la audiencia de la mañana con su programa de Radio Mitre, evaluó que hoy podría tener el mismo alcance transmitiendo por su cuenta de Instagram a través de su celular y lamentó la pérdida de calidad en el periodismo, incluso en los medios principales. "Pero esto no es exclusivo de la Argentina: la crisis muy grande del periodismo se da en todo el mundo", señaló.

