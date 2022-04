» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo lo trabajó y sumó un buen punto en Libertad













Con un sólido planteo defensivo igualó 0-0 como visitante frente a Midland y cortó una racha de tres derrotas consecutivas. Además, mantuvo la valla invicta por segunda vez en el campeonato. En la próxima fecha recibirá la visita de Liniers. Después de tres derrotas consecutivas en las que sufrió doce goles en contra, Puerto Nuevo no solo debía mejorar su imagen, sino también volver a sumar y encontrar certezas desde donde construir la necesaria recuperación. En ese contexto, la visita a Libertad asomaba como muy peligrosa, por las características del escenario (cancha sintética, de dimensiones reducidas, en la que el público se hace sentir) y porque Midland salió a la cancha con la posibilidad de ubicarse a tan solo dos puntos del líder Berazategui. Sin embargo, las intenciones del Funebrero se toparon con un sólido trabajo táctico del Portuario, que planteó el juego desde el aspecto defensivo y lo hizo de manera muy compacta, sin regalar espacios y con mucha intensidad al momento de disputar el balón. Así incomodó por completo a su rival y hasta logró controlarlo a pesar de ceder la iniciativa. Incluso, en el segundo tiempo contó con las dos mejores oportunidades de gol del encuentro en los pies de Alexander Meza. Pero esta vez, a diferencia de aquel recordado partido de Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, el movedizo delantero no pudo liquidar. Igualmente, el Auriazul cumplió con su objetivo: volvió a sumar y logró terminar con la valla en cero por segunda vez en la temporada (la anterior había sido en el empate 0-0 frente a Lamadrid de la segunda fecha). Un paso fundamental para afrontar el vital compromiso que se le viene: por la 11ª fecha será local ante Liniers en uno de esos partidos que valen seis puntos en la lucha por la permanencia en la categoría. EL PARTIDO Toloza volvió a modificar el dibujo táctico: esta vez, su equipo salió con un esquema 4-1-4-1 de características defensivas, con capacidad incluso de convertirse en el 5-4-1 que tanto resultado le dio ante Estudiantes de La Plata. Ante Midland, Tallarico y Carnelutto fueron los laterales, mientras Pulido compartió zaga central con Lara. Por delante de ellos se paró Pentimalli y luego, la siguiente línea de cuatro, estuvo conformada por Ojeda, Redondo, Serrano (con mayor tendencia a adelantarse) y Ritacco, quedando Meza como única referencia ofensiva y con la responsabilidad de pelear con su velocidad contra la última línea rival. La intención fue achicarle los espacios a Midland y plantearle un juego disputado en una cancha de dimensiones reducidas. Entonces, el Portuario no tuvo problemas en ceder la iniciativa y replegarse en campo propio. Y en los primeros 15 minutos logró uno de sus cometidos: evitar que el Funebrero juegue con comodidad. Sin embargo, en ese tramo cedió demasiadas pelotas paradas (tres tiros libres y tres córners) que el local aprovechó para enviar el balón al área de Balbuena, aunque sin poder generar situaciones riesgo. En este contexto fueron escasas las oportunidades en que el equipo de nuestra ciudad cruzó la mitad de cancha con balón dominado y posibilidades de construir situaciones de riesgo sobre el arco de Anchoverri. Cuando lo hizo, optó preferentemente el sector derecho, por donde trepaba Ojeda y hacia donde le resultaba más fácil volcarse a Meza, a pesar que allí debía lidiar con la buena marca de Falabella. Así, el primer remate al arco del Auriazul llegó recién a los 30 minutos, cuando Serrano capturó un rebote y probó desde 25 metros con un zurdazo que cayó cerca del ángulo superior izquierdo de Anchoverri (minutos después, el mismo Serrano también probaría con la derecha, pero su disparo salió ancho por el primer palo). En la parte final del primer tiempo, Midland intentó presionar con más empuje que fútbol, pero nunca se sintió cómodo ante el dispositivo defensivo que le propuso el campanense. Por eso, sus llegadas al área siempre fueron sucias y aunque Balbuena debió trabajar en algunos centros, nunca fue realmente exigido. Es que el partido se jugaba tal como lo había planificado Toloza y no como hubiese querido la dupla Orsini-Módolo. Una situación que se acentuó en el segundo tiempo, más allá del ingreso del talentoso Gerardo Martínez (suplantó al lesionado "Toro" Salvatierra). Incluso, en el complemento, Puerto Nuevo se animó más, siempre con la movilidad de Meza como faro. De hecho, en el arranque de la etapa, un buen zurdazo de Alexander causó zozobra sobre la valla local (salió por encima del travesaño). Es que, con el correr de los minutos, el conjunto de Libertad se fue sintiendo cada vez más incómodo en el campo, sin poder cambiar el ritmo de juego que proponía el Auriazul que, por momentos, llevaba la lucha a la mitad de cancha. Así, fueron realmente pocas las veces que sufrió. A los 12, Rogoski desbordó por derecha y, tras un rebote, la pelota le quedó servida a Martínez en la medialuna del área, pero su remate fue defectuoso y salió desviado. Y a los 28, en la más clara del Funebrero, un centro de Sánchez de León encontró a Molina, cuyo cabezazo salió a las manos de Balbuena, que contuvo con seguridad. Entre ambas situaciones, el equipo de nuestra ciudad tuvo la suya en un centro bajo de Ojeda que Ritacco no alcanzó a desviar al gol por centímetros. Ese control de las acciones que tenía el Portuario (sostenido por una muy buena tarea del tándem Pentimalli-Redondo y la firmeza de la dupla Lara-Pulido) le permitió a Toloza buscar más peso ofensivo con el ingreso de Cueto y renovar energías con relevos desde el banco: entraron Croci (por el lesionado Ojeda), Pereira y Herceg. Y con la presencia de Cueto sobre los centrales rivales, Meza empezó a encontrar mejores espacios. Así, a los 36, el exjugador de Tigre dispuso de dos oportunidades muy claras en diferentes acciones que se dieron de manera consecutiva. En la primera, tras una gran cesión filtrada de Pereira, escapó por izquierda a espaldas de los centrales y cuando se enfrentó cara a cara con Anchoverri definió cruzado, pero ancho. Y en la segunda, muy bien habilitado por Pereira nuevamente, apareció por derecha, se metió en el área, enganchó y sacó un zurdazo que le salió al cuerpo del arquero local. Fueron las dos mejores situaciones de todo el partido, se dieron de manera consecutiva y dejaron en claro que Puerto Nuevo, a pesar de haber planificado el juego desde el aspecto defensivo, lo pudo haber ganado también. Igualmente, el encuentro no se murió sin un último sufrimiento para el Portuario: en tiempo adicionado, Mendoza cabeceó por el segundo palo y convirtió, pero la acción fue invalidada por un offside que generó alivio entre los campanenses. Es que, en el balance general, Midland no hizo los méritos necesarios como para justificar una victoria a pesar de disponer de la iniciativa. Una consecuencia del buen trabajo táctico que concretó el Auriazul. Por eso, una derrota habría sido un castigo demasiado grande. En cambio, el punto que se trajo para nuestra ciudad asoma como muy valioso para iniciar una recuperación que le permita alejarse del fondo de la tabla. En ese sentido, el próximo domingo tendrá una final frente a Liniers en el Carlos Vallejos.



EN LA PRIMERA PARTE, MIDLAND APENAS INQUIETÓ A TRAVÉS DE ALGUNAS PELOTAS PARADAS. EN ÉSTA, FALABELLA CABECEA DESVIADO ENTRANDO POR EL SEGUNDO PALO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO MIDLAND (0): Sebastián Anchoverri; Bautista Sánchez de León, Germán Mendoza, Luca Falabella, Joaquín Vignati; Maximiliano Rogoski, Rodrigo Pepe, Federico Carrizo, Nóbile; Francisco Molina y Damián Salvatierra. DT: Sergio Orsini y Matías Modolo. SUPLENTES: Germán Cheppi, Darwin Palacios, Jonathan Irala, Federico Pellegrino, Luis Jurchesen, Maximiliano Resquín y Gerardo Martínez. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Tallarico, Maximiliano Lara, Gonzalo Pulido, Maximiliano Carnelutto; Emanuel Pentimalli, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Julio Serrano; y Alexander Meza. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Facundo Brito, Luis Rodríguez, Gian Croci, Bautista Pereira, Martín Herceg, Lucas Cajes y Gastón Cueto. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Martínez x Salvatierra (M); 16m Cueto x Serrano (PN); 20m Resquin x Nóbile (M); 26m Croci x Ojeda (PN), Herceg x Pentimalli (PN) y Pereira x Ritacco (PN); 31m Irala x Rogoski (M) y Pellegrino x Carrizo (M); 38m Cajes x Meza (PN); 44m Jurchesen x Sánchez de León (M). AMONESTADOS: Martínez y Pepe (M); Pentimalli, Redondo, Lara y Cajes (PN). CANCHA: Midland. ÁRBITRO: Jonathan de Oto.

MAXIMILIANO LARA LIDERÓ LA ÚLTIMA LÍNEA PORTUARIA (FOTO: PRENSA CLUB ATLÉTICO FERROCARRIL MIDLAND). BERAZATEGUI, TODAVÍA CON MARGEN A pesar de igualar 1-1 como visitante frente a Central Córdoba de Rosario después de lo que había sido su primera derrota en este Torneo Apertura (0-1 con Italiano como local), Berazategui se mantiene como único líder del certamen y con margen, dado que sus dos nuevos escoltas quedaron a dos puntos de distancia con la particularidad de que ambos tienen un partido más que el Naranja. Uno de ellos es Leandro N. Alem, que venció 1-0 a Real Pilar. Y el otro es Laferrere, que superó 1-0 como visitante a Liniers, próximo rival de Puerto Nuevo. En cambio, los equipos que tenían la oportunidad de ubicarse a tan solo un punto de Berazategui perdieron todos: Deportivo Español cayó 1-0 como local ante Argentino de Merlo; Sportivo Italiano fue derrotado 2-1 por Lamadrid; y Real Pilar no pudo ante Alem. En tanto, Midland (0-0 con Puerto Nuevo) y Excursionistas (2-2 con Luján) fueron otros dos equipos que desperdiciaron la chance de arrimarse más al Naranja. La fecha se completó con la victoria de Atlas (2-1 a Victoriano Arenas) y el empate de El Porvenir (1-1 con San Martín de Burzaco), que sigue sin poder ganar y se mantiene en el último puesto. En la próxima fecha jugarán: Berazategui vs Deportivo Español, San Martín (B) vs Leandro N. Alem, Real Pilar vs Sportivo Italiano, Lamadrid vs Central Córdoba, Argentino (M) vs Midland, Puerto Nuevo vs Liniers, Laferrere vs Excursionistas, Luján vs Atlas y Victoriano Arenas vs Claypole. Queda libre el colista El Porvenir.

P U B L I C I D A D