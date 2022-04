Vuelco en Ruta 6

Fue ayer a primera hora de la mañana, a la altura de la estancia Santa Susana. Este lunes a primera hora de la mañana una mujer que conducía un Renault Clío por la Ruta 6, mano a Los Cardales, terminó con el vehículo volcado sobre el cantero central en las inmediaciones de la estancia Santa Susana. Si bien no trascendieron las razones del siniestro, pudo observarse que la rueda delantera izquierda no estaba desprendida, pero sí fuera de su eje. La conductora, con politraumatismos, fue derivada al hospital municipal.

El Clío quedó volcado sobre el cantero central en el kilómetro 188.

#Dato vuelco de un Renault Clio. Ocurrió esta mañana en Ruta 6 Km 188, altura Santa Susana. La conductora con politraumatismos fue trasladada por SAME al hospital San José. Un móvil de CP permaneció señalizando el carril rápido hasta la llegada de la grúa. pic.twitter.com/Sw9FmLWLo9 — Daniel Trila (@dantrila) April 18, 2022