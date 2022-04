» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus: por primera vez en dos años Argentina no presentó muertes







Además, el domingo se registró la cifra más baja de casos de los últimos seis meses con 428 positivos. Por otro lado, se informó que ya no habrá partes diarios, sino informes con frecuencia semanal. Desde este domingo comenzó una nueva etapa contra el coronavirus en búsqueda de alcanzar una "nueva normalidad". En ese sentido, Salud inició la metodología en la cual ahora los reportes de casos y fallecidos se darán a conocer una vez por semana todos los domingos. De esta manera, se notificó que el domingo de Pascuas, por primera vez en dos años, no hubo fallecidos por Covid-19. A su vez, se registró la cifra más baja de casos de los últimos seis meses con 428 positivos. El Ministerio dio a conocer las cifras del Covid-19 y se pudo visualizar que en el recuadro de "fallecidos informados en las últimas 24 hs" aparecía N/A una manera de indicar que los datos no habían sido actualizados. Pero minutos más tarde, la página se volvió a actualizar y allí apareció el informe semanal. Se notificó que entre el lunes 11 y el domingo 17 de abril hubo en total 146 decesos, pero lo más significativo es que es el mismo número que se denota entre el 11 y el sábado 16 de abril. Con respecto a los casos en dicha semana hubo un total de 8.387 positivos con un promedio de más de mil cien por día. Por el momento hay 412 personas internadas en terapia intensiva y 34.918 que actualmente cursan la enfermedad. A partir de este lunes y en la mayoría de las jurisdicciones, comenzó a aplicarse la cuarta dosis o el segundo refuerzo para personal de salud, personas de 50 años o más, mayores de 12 años con condiciones de riesgo, fuerzas de seguridad y docentes. Esta resolución fue acordada en la última reunión del Consejo de Salud para incentivar la vacunación y trata de llegar a un posible brote en otoño/invierno con la mayor cantidad de gente inmunizada. Parte semanal Desde este lunes en Argentina rige la nueva "estrategia de transición para integrar la vigilancia de Covid-19 a la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas de presunto origen viral", consensuada por el Consejo Federal de Salud. Por ello, el reporte de casos de coronavirus deja de ser diario para emitirse semanalmente. En adelante, "se priorizará el diagnóstico de Covid-19 en personas con enfermedad respiratoria" que integren grupos de riesgo o hayan estado de viaje.



