Confirmaron bono de $18 mil para informales y monotributistas y $12 mil para jubilados

Acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el mandatario dejó para más adelante -sin fecha concreta- el impuesto a la "renta inesperada" que iba financiar la medida. El presidente Alberto Fernández anunció el pago de un bono de $18 mil para trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas de la categoría A y B (en dos cuotas) y otro de $12 mil para jubilados (en una cuota), con el objetivo de que esos sectores vulnerables puedan paliar la fuerte inflación del primer trimestre. Acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el mandatario dejó para más adelante -sin fecha concreta- el impuesto a la "renta inesperada" que iba financiar la medida, la cual será afrontada con recursos del Tesoro, producto del "crecimiento económico y de la recaudación", lo cual cumplirían con las metas ante el FMI. "Necesitamos que los que han ganado inesperadamente por una guerra dinero no previsto, que colaboren con su aporte contributivo", pidió en ese sentido. Los bonos para trabajadores informales y monotributistas se pagarán en mayo y junio, mientras que el de los jubilados (los que ganen un monto de hasta dos mínimas) será en mayo próximo, detalló Guzmán durante el acto de anuncio en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La medida se dio en medio del fuerte alza inflacionaria y de la interna en el oficialista Frente de Todos, luego de que el kirchnerismo reclamara a Alberto Fernández políticas de este tipo. "Nos parecen muy necesarias (las medidas), el impacto de la inflación en el primer trimestre no debe ser los bolsillos de los sectores más vulnerables de la economía popular", dijo Fernández. Y agregó: "Hay que seguir mejorando la distribución del ingreso, donde sentimos que esta fallando nuestro proyecto es en la inflación que se está comiendo los ingresos. Lo que estamos haciendo es atacar ese problema". Prosiguió: "También tenemos que ver cómo atacamos la génesis de la inflación, que tiene un componente autóctono y un componente internacional derivado de la guerra en Ucrania". En otro pasaje de su discurso, que pareció dirigido a los reclamos del kirchnerismo, señaló: "Me comprometí a seguir estas medidas progresivas". Por otro lado, Fernández avisó que los trabajadores formales están en agenda y que sus incrementos se resolverán en las paritarias que el Gobierno adelantó. En ese marco habrá una reunión de la UIA con la CGT este martes y además se cerrarán nuevos acuerdos de los gremios en los próximos días En lo que refiere al bono para informales y jubilados, los beneficiarios deberán inscribirse en la página web de la ANSES, por lo cual aún se desconocía la cantidad de personas que serán alcanzadas.

