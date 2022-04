» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Motivación:

Seamos inclusivos

Por Claudio Valerio











Claudio Valerio

Bien por costumbre tenía una persona de comprar todos tipo de libros antiguos que encontraba, sin importar la temática que se tratara, siempre le inquietaba llegar a poder adquirirlos. En toda su vida no era dueño de un solo coche, ni siquiera de segunda mano. Compraba los libros por el solo hecho de comprarlos y guardarlos, porque nunca les daba utilización, no los leía para nada. En la vida hay personas que se creen ser exitosas porque tienen un buen trabajo y, con él, pueden ganar una buena suma de dinero; pero, lamentablemente, lo hacen sin preocuparse de instruir a los otros para que también puedan llegar; sólo se guardaron para ellos el/los logros. En muchos lugares, existen individuos que se forman y guardan como los libros y, en mayor cantidad, hay otras que resultan inútiles porque no se utilizan para nada… Las personas necesitan ser capacitadas para servir y para dar. Hoy en día no es suficiente decirle a la gente que es buena, tenemos que decirles que deben ser buenas… Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con los integrantes de nuestra sociedad? ¿En que han empleado su tiempo? ¿Porque solo piensan en su trabajo y en ganar dinero? ¿Y sobre las buenas acciones, qué piensan? ¿Y qué hacen después de realizarlas? Nuestra sociedad, progresivamente se está perdiendo y pareciera que nadie se esté preocupando por esto. La decepción y la desesperanza se están viendo en todas partes y nadie está procurando de compartir su fe. El odio es el cuidado de los hombres y nadie está sembrando amor y comprensión… El mundo es uno con hambre, y no de los toman alimentos. ¿Qué es lo que hemos aportado para mejorar algo esta situación? ¿Qué es lo que estamos haciendo para conseguir tener paz en nuestro corazón? No estamos en esta vida sólo para comprar y guardar libros, sino que para hacer que el suelo que pisamos sea agradable. Que haya esperanza para los que están desorientados, y hasta perdidos, en esta injusta sociedad y que nuestra meta sea llegar a ellos para mostrarles que es posible la inclusión, para llegar después al verdadero camino de la felicidad. Claudio Valerio - @valerius

P U B L I C I D A D