Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Astrología Maya:

4 Kame- Cimi- Enlazador - Energía Del 19/4/2022 - Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip Cuenta Originaria Año Haab 10 Manik 5130 - 4 Kame - 19 Sip - Nacer- Morir - Los Ciclos - El Linaje Genético - El enlazador, desapego, vivir en momento presente, es el enlace con los 2 mundos, la vida y la muerte. unión de la 3d y la 4 dimensión de conciencia. Kiejeb´- kan- cuatro. Solidez- fortaleza- estabilidad-forma. Animal de poder: búho. o tecolote. Piedra: agua marina. Elemento: estaño. Partes del cuerpo que rige: cerebelo, órganos genitales y corazón Nacer y morir- día de los ciclos de la vida y la genética también el día de los muertos. Día de la comunicación de los vivos con los muertos y momento de reencarnación, también muerte y nacimiento. Día para pedir por el descanso de los difuntos, para pedir fuerza y buena memoria.este día se abre la comunicación con seres superiores y las puertas dimensionales. Encontrare las formas, hoy esta la energía muy estable, para generar cosas a largo plazo, así que aporvechemos para desapegar, cierrar de un ciclo, y para empezar otro. No es un final, sino un comienzo con un cambio de conciencia hoy tenemos que vivir en momento presente, el tiempo es hoy, el momento es ya! Nada de quedar atrapados en el ayer, ni proyectados en el futuro, que la maquina del tiempo mental no te tenga atrapado. Día donde podemos estar observando, reservados porque esta energía nos puede impregnar con su esencia, misteriosos, pensantes, también podemos estar altamente perceptivos, mediumnicos, conectados con el otro plano. Día para trabajar el desapego, de todo, relaciones, materia, trabajo, aprender a generar relaciones que no sean adictivas. Ojo con ponerse arrogante, o estar hablando todo el tiempo del pasado, como viviendo en blanco y negro, o muy pegados a los que ya no están. Día especial para soltar, dejar atrás y hacerle lugar a lo nuevo. La noche nos ayuda a ir aclarando el camino. Hermoso día para meditar, levantar la autoestima y elevarnos internamente, tomar el control de nuestros sentimientos, pedir protección para la familia, los vínculos y el país entero que tanto lo necesita!! Prende mirra, incienso y benjuí juntos para generar clima propicio!! Dia para pedir por nuestros muertos, pero sin quedarnos anclados en el pasado.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

