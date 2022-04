» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Desde la asunción de"Jetín" ha logrado 6 unidades en cinco presentaciones. El empate sin goles frente a Güemes del pasado sábado dejó sabor amargo en Mitre y Puccini, porque Villa Dálmine no ofreció una buena imagen futbolística y dejó pasar otra oportunidad de cortar su larga racha sin victorias en condición de local (acumula 5 empates y 4 derrotas desde que el último 1º de octubre, cuando le ganó 2-1 al mismo Güemes por la 28ª fecha del pasado campeonato). Sin embargo, a pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, el Violeta volvió a sumar y, así, con Carlos Pereyra como DT ya duplicó la cantidad de puntos obtenidos con Marcelo Franchini. Y eso que "Jetín" ha dirigido un partido menos y ha debido lidiar con gran cantidad de lesionados y suspendidos en estas fechas. Desde la asunción del cordobés, Villa Dálmine ha obtenido un triunfo, tres empates y solo una derrota en aquel desvirtuado encuentro frente a Gimnasia de Mendoza. De esta manera, la cosecha de Pereyra alcanza el 40% de los puntos disputados: sumó 6 de 15 posibles. Por su parte, con Franchini se lograron apenas 3 de 18 (17%). En una proyección, si el equipo de nuestra ciudad hubiese logrado el 40% de los puntos en juego hasta el momento, hoy sumaría 13 unidades y estaría en la 22ª posición, a dos puntos de la zona de clasificación al Reducido. Sin embargo, con sus actuales 9 puntos, el Violeta se encuentra en la 31ª ubicación y sigue en la zona baja de la tabla, sin poder despegarse de los dos puestos de descenso (36º y 37º). Culminada esta 11ª fecha, los colistas son los únicos dos equipos que todavía no han ganado: Güemes suma 5 puntos, mientras Tristán Suárez se quedó con 6 después de haber perdido ante Mitre (SdE), que logró su primer triunfo y salió del fondo. RESULTADOS La 11ª fecha se cerró ayer con cuatro partidos: Sacachispas 0-0 Agropecuario, Nueva Chicago 2-2 Guillermo Brown (PM), Quilmes 1-1 Brown (A) e Independiente Rivadavia 3-1 Defensores de Belgrano. El domingo, en tanto, jugaron: Deportivo Maipú 1-1 Chacarita, Gimnasia (J) 0-3 Gimnasia (M), Almagro 3-1 Atlético de Rafaela, Almirante Brown 2-2 All Boys, Estudiantes (RC) 2-1 Estudiantes (BA) y Mitre 2-1 Tristán Suárez. Los demás partidos de la jornada se disputaron el sábado: Deportivo Morón 0-0 San Martín (SJ), Deportivo Madryn 4-1 Atlanta, Temperley 0-0 Chaco For Ever, Flandria 3-3 San Telmo, Villa Dálmine 0-0 Güemes, Ferro Carril Oeste 1-4 San Martín (T), Alvarado 3-0 Santamarina y Belgrano 2-1 Deportivo Riestra. PRÓXIMA FECHA El 12º capítulo del Campeonato 2022 de la Primera Nacional comenzará el viernes, con San Martín (T) recibiendo a Mitre (SdE). El Ciruja tendrá la oportunidad de posicionar-se a un punto de Belgrano, que tendrá fecha libre. Por su parte, Villa Dálmine recién jugará el lunes 25: enfrentará como visitante a Deportivo Riestra desde las 15.30 horas.

CON CARLOS PEREYRA COMO DT, EL VIOLETA ACUMULA UN TRIUNFO, TRES EMPATES Y AQUELLA DERROTA EN EL DESVIRTUADO PARTIDO FRENTE A GIMNASIA (M). LAUREANO TELLO: "RESCATO EL SACRIFICIO DEL EQUIPO" El mediocampista reconoció que Villa Dálmine no encontró juego ante Güemes, pero destacó haber podido sumar a pesar de terminar con un hombre menos. Luego de la presentación ante Güemes, los rostros de los jugadores de Villa Dálmine no eran los mejores: habían dejado otra oportunidad de romper la sequía como local y, encima, no habían ofrecido una buena imagen futbolística, una situación que Laureano Tello reconoció: "No encontramos el juego que queríamos proponer ante un rival que nos complicó. En el segundo tiempo se nos vuelve a complicar otro partido de local por una expulsión y no nos quedó otra opción que defender y correr". Igualmente, el mediocampista valoro el haber podido sumar en esas condiciones, "porque tener un hombre menos en esta cancha tan grande se nota", explicó. "Por eso rescato el sacrificio del equipo", remarcó. "El Pela" también fue autocrítico en lo individual: "No me sentí bien con la pelota", reconoció. Y más allá que intentó suplirlo con despliegue, marcó que eso "a veces es perjudicial, porque te desordenas". Con el foco puesto en lo que se viene, Tello lamentó que se sigan sumando suspendidos (Agustín Alberione fue expulsado y Agüero llegó a las cinco amarillas) y lesionados (Juan Pablo Zárate salió con un esguince de tobillo y Valentín Albano, con una molestia en el cuádriceps). "Tenemos que sobreponernos a eso y tratar de seguir sumando", cerró.

"EL PELA", AL IGUAL QUE LOS DEMÁS MEDIOCAMPISTAS VIOLETAS, NO TUVO UN BUEN RENDIMIENTO FRENTE A GÜEMES EL PASADO SÁBADO.

