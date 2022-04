» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

Laureano Tello; "Rescato el sacrificio del equipo"







El mediocampista reconoció que Villa Dálmine no encontró juego ante Güemes, pero destacó haber podido sumar a pesar de terminar con un hombre menos. Luego de la presentación ante Güemes, los rostros de los jugadores de Villa Dálmine no eran los mejores: habían dejado otra oportunidad de romper la sequía como local y, encima, no habían ofrecido una buena imagen futbolística, una situación que Laureano Tello reconoció: "No encontramos el juego que queríamos proponer ante un rival que nos complicó. En el segundo tiempo se nos vuelve a complicar otro partido de local por una expulsión y no nos quedó otra opción que defender y correr". Igualmente, el mediocampista valoro el haber podido sumar en esas condiciones, "porque tener un hombre menos en esta cancha tan grande se nota", explicó. "Por eso rescato el sacrificio del equipo", remarcó. "El Pela" también fue autocrítico en lo individual: "No me sentí bien con la pelota", reconoció. Y más allá que intentó suplirlo con despliegue, marcó que eso "a veces es perjudicial, porque te desordenas". Con el foco puesto en lo que se viene, Tello lamentó que se sigan sumando suspendidos (Agustín Alberione fue expulsado y Agüero llegó a las cinco amarillas) y lesionados (Juan Pablo Zárate salió con un esguince de tobillo y Valentín Albano, con una molestia en el cuádriceps). "Tenemos que sobreponernos a eso y tratar de seguir sumando", cerró.

"EL PELA", AL IGUAL QUE LOS DEMÁS MEDIOCAMPISTAS VIOLETAS, NO TUVO UN BUEN RENDIMIENTO FRENTE A GÜEMES EL PASADO SÁBADO.



