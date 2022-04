» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

19 de Abril de 2022







DOBLETE DE VELURTAS El campanense Pedro Velurtas marcó ayer por duplicado para la Reserva de Boca Juniors, que goleó 6-0 a Godoy Cruz de Mendoza. El jugador de nuestra ciudad, que ya firmó contrato profesional con el Xeneize e hizo su debut en Primera, venía de convertir en la derrota 3-1 frente a Lanús.





JUEGA SAN LORENZO En el inicio de la 11ª fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, San Lorenzo enfrenta como visitante a Unión desde las 16.30 horas. El partido es vital para el Tatengue, que está en la lucha por clasificarse a los Cuartos de Final: con 17 puntos comparte el 5º puesto junto a Sarmiento (J) y Argentinos. Por delante, en el Top 4 están: Racing (24 puntos), River (22), Newells (19) y Defensa y Justicia (18). Hoy, además, Platense recibirá a Gimnasia (LP) desde las 21.30 horas. DUELOS CALIENTES Por la Zona B, este martes se disputarán cuatro encuentros, entre los que se destaca el choque entre el líder Estudiantes de La Plata (21 puntos) y el escolta Tigre (19), que jugarán desde las 19.00 en el estadio UNO. El otro escolta, Aldosivi (19), visitará desde las 21.30 a un Independiente (12) que se juega sus últimas cartas en busca de un lugar en los Cuartos de Final. También Colón (14) intentará sumar puntos importantes para la clasificación cuando visite a Huracán desde las 19.00, teniendo en cuenta que Boca (4º con 17) no pasó del empate ante Lanús en el cierre de la 10ª fecha. El otro partido que se disputará hoy será Arsenal vs Barracas Central (14.00). ITUZAINGO ES ESCOLTA Por la 10ª fecha de la Primera B Metropolitana, Ituzaingo le ganó 2-1 como local a Argentino de Quilmes y, con 20 puntos, volvió a quedar como único escolta del líder Comunicaciones (21). Por su parte, Fénix (19) venció 2-1 a Acassuso y es uno de los tres terceros junto a Defensores Unidos y Deportivo Armenio. TC PISTA: ABELLA En Toay, provincia de La Pampa, Sebastián Abella participó de la 4ª fecha del TC Pista, aunque no pudo completar la final: el intendente de nuestra ciudad abandonó tras un despiste en el giro 13, por lo que quedó 34º entre 40 participantes. El ganador de "la telonera" fue Jeremías Olmedo (Ford), mientras Matías Canapino (Chevrolet) llegó 6º y pasó a comandar el campeonato de pilotos. En tanto, su hermano Agustín volvió a ganar en el Turismo Carretera y fue nuevamente escoltado por Santiago Mangoni (Chevrolet). El podio lo completó Juan Cruz Benvenuti (Torino). El campeonato del TC sigue siendo liderado por Germán Todino (Torino), con 152, 5 puntos. Por detrás se ubican Benvenuti (146), Canapino (143) y Mangoni (137,5). La próxima cita será el 8 de mayo en Termas de Río Hondo. PUMAS 7s CAMPEONES En Vancouver (Canadá), el Seleccionado Argentino de Rugby 7 dio un nuevo golpe: se coronó campeón en esta cita del World Seven Series al vencer 29-10 a Fiji en la final. Así, el combinado nacional ganó una posición (superó a Australia, rival al que venció en semifinales) y se ubica en el 2º lugar del circuito, solo por detrás de Sudáfrica. La próxima escala del circuito Seven será en Toulouse, Francia, del 20 al 22 de mayo.

P U B L I C I D A D