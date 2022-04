» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Familiares y vecinos de Agustín Ramírez cortaron la diagonal Sarmiento







Reclamaron por la causa del joven que fue embestido por un auto el pasado 14 de marzo en la Ruta 6 y perdió la vida en ese instante. Se manifestaron frente a la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2. Fueron recibidos por la Dra. Ana Laura Brizuela. Ayer martes por la mañana, familiares y vecinos de Agustín Ramírez (18) cortaron la diagonal Sarmiento para manifestar su disconformidad con el avance de la causa referida a su muerte ocurrida el pasado 14 de marzo sobre la Ruta 6, cuando fue embestido por un Mercedes Benz 220 mientras se trasladaba en una moto manejada por su tía. Según explicaron a la prensa, hasta el momento no habían recibido información alguna por la Fiscal Ana Laura Brizuela, y consideran que el auto que participó del hasta ahora caratulado como "Homicidio Culposo" fue devuelto a su dueño con demasiada celeridad, sin darle la posibilidad a los damnificados realizar una pericia de parte. Además, señalaron que Yamila, la tía de Agustín, continúa internada en un nosocomio de Capital Federal, superando las lesiones ocasionadas durante el siniestro ocurrido en las inmediaciones de la entrada al barrio Santa Lucía. Luego de entrevistarse con la Magistrada, los familiares volvieron a dialogar con la prensa y señalaron que hoy volverán a presentarse en las oficinas de Sarmiento y 9 de Julio para visualizar el expediente junto a su abogado patrocinante. "No puede ser que Exequiel Girard ande por Zárate como si nada. Para nosotros tiene que estar preso", concluyeron.

