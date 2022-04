» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Continúan buscando el cuerpo de Osvaldo De Zan







Se trata del menor de los dos hermanos de Larroque, Entre Ríos, quienes el sábado a primera hora de la mañana saltaron desde el puente Justo José de Urquiza del complejo Zárate - Brazo Largo al Paraná Guazú. "Los hermanos se arrojaron desde puente que está en el kilómetro 173.8 y el cuerpo de Sergio aparece en el km 173. Hay mucha profundidad en esa zona, aproximadamente 40 metros. Hay buzos trabajando en el lugar. Algunos buzos exploran hasta los 25 metros y hacia abajo se necesita otro tipo de equipamiento. Son aproximadamente 25 personas las que están buscando el cuerpo", señaló a la prensa enterriana la fiscal Natalia Bartolo, a cargo de la causa abierta por el suicidio de los hermanos Sergio y Osvaldo De Zán, quienes saltaron desde el puente Justo José de Urquiza del complejo Zárate - Brazo Largo al Paraná Guazú este sábado a primera hora de la mañana. El cuerpo de Sergio (59) fue encontrado el lunes al caer el sol, mientras que ayer martes no hubo novedades sobre el de Osvaldo (56). Se trabaja de 7 a 19:30 en el rastrillaje, horario en el que hay luz solar. "Según me informaron, hay bastante correntada. Se tuvo que cortar el tráfico portuario porque dificultaba la búsqueda. Pero no siempre en estos casos flotan los cuerpos rápido. Estamos hablando de 5 a 6 días para que flote el cuerpo, según dicen los entendidos" agregó la fiscal sobre el operativo que involucra a 3 Guardacostas de Prefectura Naval, 1 moto de agua y 1 gomón semirígido. "La orden de búsqueda se realizó una hora antes de que ellos se arrojen al río. Hablamos con la hermana, quien me hizo saber los problemas de depresión que tenían ambos. Buscamos a los profesionales que trabajaban con ellos. La madre de 86 años vivía con uno de los hermanos y fue la que le comentó a su hija que sus hermanos habían estado toda la noche hablando sobre cometer este acto. Es por esto que deciden realizar la denuncia", señaló la Dra. Bartolo sobre la tragedia protagonizada por los dos hermanos dedicados al transporte de cargas.

LA PROFUNDIDAD EN ESA ZONA DEL PARANÁ GUAZÚ LLEGA A LOS 40 METROS.



P U B L I C I D A D