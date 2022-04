El Tricolor venció 84-80 como visitante a Atlético por la segunda fecha del Torneo de Primera División. Ciudad de Campana estiró su buen arranque en el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): después de vencer a Defensores Unidos como local en el debut, este lunes superó 84-80 como visitante a Atlético Pilar. De esta manera, con dos victorias en dos presentaciones, el conjunto Tricolor picó en punta en la División A deeste certamen que completará su segunda fecha entre viernes y domingo próximo. Ante el Rancho, los dirigidos por Martín Trovellesi volvieron a sostenerse en la capacidad goleadora de Francisco Santini (máximo anotador del juego con 26 puntos) y el aporte que inyecta desde la banca Luis "Chavo" Díaz (18). Aunque, en esta oportunidad, la tercera pata fue Mariano Rubin, quien sumó 17 unidades, incluyendo tres de los libres que definieron el juego en favor del CCC después que el tablero marcar 80 iguales. En el inicio del partido, Atlético Pilar tomó ventajas con la intensidad de Lautaro Expósito, mientras en Ciudad ya asomaba el poder de gol de Santini (9 puntos en el primer cuarto). Y en el arranque del segundo capítulo, dos triples de Rodrigo Martínez le dieron ventaja máxima al local (24-17). Fue entonces cuando comenzó a surgir la figura del "Chavo" Díaz, quien se plegó a Santini para que el Tricolor lograr dar vuelta el marcador (38-37), aunque igualmente se fue al entretiempo en desventaja por un triple de Expósito. Tras el descanso largo, el Rancho no encontró fluidez ni efectividad en ofensiva, mientras el CCC siguió disfrutando de los aportes de Rubin (9 puntos en la primera parte y 5 en el inicio del tercer período) y encontró gol en otras vías como el juvenil Dante Díaz y el interno Pablo Aguilera. Así, con un parcial de 24-13 llegó con ocho puntos de ventaja al último cuarto (62-54). En los diez minutos finales, los dirigidos por Trovellesi llegaron a tomar diez puntos de ventaja en dos oportunidades, especialmente luego de triples consecutivos de Luis Díaz (2) y Santini que dejaron el tablero 75-65. Pero Atlético no se rindió, presionó con Thiago Martínez y Franco Barrionuevo como baluartes y a 40 segundos del cierre alcanzó el 80 iguales. Sin embargo, Ciudad no cedió y con tres libres de Rubin y uno de Santini se quedó con el valioso triunfo. Esta segunda fecha de la División A del Torneo Oficial de la ABZC continuará el viernes con los duelos Campana Boat Club vs Central Buenos Aires y Defensores Unidos vs Honor y Patria de Capilla del Señor. En tanto, el domingo, Ingeniero Raver de Los Cardales recibirá a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz. Mientras el próximo compromiso del CCC en el Torneo Oficial de la ABZC sería el viernes 29 de abril ante Independiente de Zárate, como local, por la tercera fecha.

Francisco Santini fue el goleador del juego con 26 puntos.



SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO PILAR (80): Rodrigo Martinez (14), Santiago Esquivel (2), Lautaro Expósito (21), Marco Kisil (3) y Guido Baldini (6) (FI); Thiago Martinez (13), Martín Longo (0), Gonzalo Michelini (5), Facundo Latorre (0), Manuel Oillataguerre (4), Santiago Resoagli (7) y Franco Barrionuevo (5). DT: Hugo Turilli (h). CIUDAD DE CAMPANA (84): Dante Díaz (11), Franco Garín (4), Francisco Santini (26), Mariano Rubin (17) y Pablo Aguilera (6) (FI); Luis Díaz (18) y Thiago Guevara (2). DT: Martín Trovellesi. PARCIALES: 18-15 / 23-23 (41-38) / 13-24 (54-62) / 26-22 (80-84). GIMNASIO: Atlético Pilar. JUECES: Gustavo Blanco y Sergio Veron. TORNEO 3X3 Y DE TIROS LIBRES EN LA PLAZA ITALIA Este sábado desde las 14.00 horas en la Plaza Italia se llevará adelante un nuevo torneo municipal de básquet 3x3 Urbano y Tiros Libres, organizado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, a través de la Dirección de Deportes. La competencia será bajo la modalidad relámpago, con una duración de 10 minutos por partido. Los equipos interesados en participar deberán inscribirse el mismo día del evento, a partir de las 13.00. Según se detalló, la competencia se dividirá en femenina y masculina y se disputará en dos categorías: 13-17 años y +17. Mientras los menores de 13 años podrán participar de un torneo de tiros libres.