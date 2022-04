» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

20 de Abril de 2022







PRESIÓN POR NOMBRAMIENTOS El frente Juntos por el Cambio reforzó la presión sobre el oficialismo para que nombre a dos representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura y amenazó con denunciar penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los principales referentes del espacio opositor exigieron que las autoridades de ambas Cámaras designen a los consejeros. Del evento participaron Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo, Mario Negri, Juan Manuel López, y Luis Juez y Roxana Reyes, los dos elegidos por Juntos por el Cambio para ocupar lugares en el órgano judicial, entre otros. "No estamos mendigando nada que no nos corresponda, porque por ahí parecemos unos pordioseros mendigando algo que nos corresponde. Le corresponde a la oposición, y no es una interpretación de la ley que puedan hacer Sergio Massa o Cristina Kirchner" del fallo de la Corte Suprema, enfatizó Juez.



ALTA CAPACIDAD La utilización de la capacidad de producción industrial alcanzó en febrero un promedio de 64,3%, el máximo nivel para ese mes desde 2019, según informó el INDEC. El nivel de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII), creció seis puntos porcentuales interanual y se ubicó a sólo una décima del máximo para un febrero desde el inicio de la serie en 2016, cuando registró 64,4% en febrero de 2018. El indicador acumula doce meses consecutivos en alza y un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) destacó que, en el primer bimestre del año, la industria produjo solo 4,7% menos en comparación con el máximo de la última década. En febrero crecieron de forma interanual 10 de los 12 bloques y el máximo nivel de utilización se registró en Papel y cartón (77,9%), seguido de Minerales no metálicos (76,1%) y Químicos (71,9%)y la industria automotriz (51,6%). JUICIO INÉDITO En el Día de la reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios, a casi cien años de los hechos juzgados, comenzó este martes el juicio oral por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, como se conoce el fusilamiento de más de 400 integrantes de etnias Qom y Moqoit por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional de Chaco el 19 de julio de 1924. La audiencia inaugural de este juicio por crímenes de lesa humanidad contra poblaciones originarias, el primero en su tipo en la historia del país, tuvo lugar en la Casa de las Culturas, en la ciudad de Resistencia, y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos. Se trata de un "juicio por la verdad" que no tendrá imputados -ya que los responsables de esa masacre de 1924 están fallecidos-, en el que declararán sobrevivientes y descendientes de las víctimas. LITIO NACIONALIZADO El Senado de México aprobó este martes una reforma a la Ley Minera que establece que en adelante el litio es patrimonio de la Nación y lo declara de utilidad pública, por lo que cesarán las concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para su exploración y explotación, que quedará reservada al Estado. El oficialismo impuso su mayoría para aprobar la iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que completó el proceso legislativo que había empezado el lunes con el visto bueno de Diputados. Por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado hizo lugar a la iniciativa que el Gobierno jugó como carta de revancha por la decisión de Diputados de rechazar, el domingo, su propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico que planteaba revertir la liberalización del sector. La iniciativa considera al litio como patrimonio de la Nación y reserva su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado, a crearse, sin participación de privados, sean nacionales o extranjeros.

P U B L I C I D A D