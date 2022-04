» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Este sábado, Ratola en el Teatro La Rosa







El show "En blancas y negras" recorrerá lo mejor del repertorio de Cristian Gigena. En la previa del foyer, ficción y poesía con dos autoras campanenses. Luego de su paso por Dina en marzo pasado junto Lucas Cantoni y Agustina Dip, Cristian "Ratola" Gigena, este sábado 23 a partir de las 20 se presenta en el teatro La Rosa el show "En blancas y negras". La presentación incluirá un recorrido por lo mejor del repertorio del festejado músico campanese quien estará acompañado por el tecladista Pablo Luna e invitados especiales. Las entradas anticipadas se pueden reservar por las redes del músico. Ese sábado a las 19, en el foyer del teatro de Sívori 924 (y Rawson) la lectura de los libros "Frenéticas" de Magdalena Girardi y "Flores de enero" de Florencia Aguilar junto a una degustación del gin artesanal local "Ciervo del pantano". "Flores de Enero" es un compilado de recuerdos, amores, desamores, tristezas, alegrías y esperanzas de una mujer. "Son poesías, que fueron escritas desde mis 15 años hasta ahora", señala su autora y aclara que el título hace referencia, en primer lugar, al mes en el que nació y, en segundo lugar, a lo que significan las flores para ella. "De eso hablo en el prólogo y tiene que ver con los procesos de la vida", resume. "Frenéticas" es la primera novela de Magdalena Girardi, quien le da voz a parte del grupo de fans del cantante Sandro conocido como "Las Nenas", a quienes se les trastoca el presente cuando se enteran de que la mansión de El gitano está a la venta y que Cristian Castro quiere comprarla. "Ese fue el disparador para la idea: la casa tenía que terminar en manos de "Las Nenas". Después me di cuenta que en esa ocurrencia había muchos elementos que me interesaban: la relación de las fanáticas con su ídolo, la profanación de lo sagrado, el goce en la tercera edad y el cumplimiento del deseo", explica la autora.



