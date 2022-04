» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/abr/2022 de La Auténtica Defensa. La obra de Lola Mora que sobrevivió a la intolerancia y el paso del tiempo

Por Martín Sassone







Se trata de El Eco (La elocuencia), una centenaria figura de mármol que fue vandalizada antes de su inauguración es uno de los tesoros mejor guardados del actual Ecoparque, ex Zoológico de Buenos Aires. El Eco (La elocuencia) es una de las obras más destacadas de Lola Mora y tiene una historia muy particular. La figura, esculpida en mármol en 1906, integraba el primer monumento en homenaje a Aristóbulo del Valle, emplazado en el Parque Tres de Febrero, que fue destruido antes de su inauguración en un acto vandálico luego de un debate público. La obra fue rescatada e instalada en el Zoológico porteño durante la gestión del científico y naturalista Clemente Onelli. Desde hace más de un siglo se mantiene allí erguida más allá de que el predio ahora se denomine Ecoparque. El busto de Del Valle terminó en la Municipalidad de La Plata. "La obra representa a una joven con el torso desnudo y las piernas cubiertas por un paño de textura fina que genera un importante juego de luces y sombras. Tiene el rostro sereno y un cabello abundante y desordenado. La artista habría representado la alegoría que escucha atentamente las palabras de Aristóbulo del Valle quien se caracterizaba por ser un destacado orador", explica María José Micale, coordinadora del área de Patrimonio del Ecoparque. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, más conocida popularmente como Lola Mora, nació en abril de 1867 en Tucumán, aunque hay quienes aseguran que en realidad nació el 17 de noviembre de 1866. Se crio en una familia de clase alta, motivo por el que pudo estudiar dibujo. Quedó huérfana a los dieciocho años y eso la marcó para siempre. Gracias al pintor italiano Santiago Falcucci, profundizó sus estudios de pintura y dibujo, incorporando técnicas que provenían del neoclasicismo y el romanticismo europeos. De a poco comenzó a retratar a figuras de la alta sociedad tucumana. En 1884 presentó su colección con todos los retratos de los gobernadores tucumanos, que le valieron muy buenas críticas. Al año siguiente solicitó una beca nacional para seguir formándose en Roma y el por entonces presidente Julio Argentino Roca fue clave para que el Senado aceptara su petición.



