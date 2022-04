Sarmiento le quitó el invicto a Argentino de Rosario y pasó a liderar la Zona B. En la Zona A, Belgrano sigue perfecto. El pasado fin de semana se disputó la séptima fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Pero Puerto Nuevo no tuvo actividad competitiva, dado que quedó libre en la Zona B. Igualmente, las Portuarias no perdieron posiciones, aunque sí fueron alcanzadas por Argentino de Quilmes, que le ganó 4-2 a Deportivo Merlo y ahora también suma 13 puntos. En esta jornada sí cambió la cima de las posiciones de la Zona B: Sarmiento de Junín le quitó el invito y la punta a Argentino de Rosario. Las Verdes se impusieron 2-1 y llegaron a lo más alto, aunque quedarán libres en la próxima fecha. Los otros resultados de esta séptima fecha fueron: San Miguel 6-1 Liniers, Camioneros 2-1 Luján y Argentinos Juniors 2-0 Deportivo Morón. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento, 17 puntos; 2) Argentino de Rosario, 15 puntos; 3) Argentino de Quilmes y Puerto Nuevo, 13 puntos; 5) Argentinos Juniors, 12 puntos; 6) San Miguel, 9 puntos; 7) Deportivo Merlo, 8 puntos; 8) Camioneros, 7 puntos; 9) Luján, 4 puntos; 10) Deportivo Morón, 3 puntos; 11) Liniers, sin puntos. Los mejores seis equipos de esta primera etapa del campeonato avanzarán a la Fase Ascenso junto a los mejores seis de la Zona A. Y el conjunto de nuestra ciudad está muy bien encaminado para asegurarse esa clasificación. Por la octava fecha, las Auriazules visitarán a Liniers en un partido que se jugará el sábado desde las 15.30 horas en General Villegas y en el que parten como favoritas. La jornada se completa con Argentino (R) vs Deportivo Merlo, Argentino (Q) vs Argentinos Juniors, Deportivo Morón vs Camioneros y Luján vs San Miguel. ZONA A En el otro grupo de la Primera B, el gran dominador es Belgrano de Córdoba, que venció 3-0 a Claypole como visitante y sigue perfecto en el certamen: ha cosechado seis victorias en seis presentaciones y acumula 41 goles a favor y ninguno en contra. Los demás resultados de la fecha en esta Zona A fueron: All Boys 3-0 Almirante Brown, Deportivo Armenio 2-1 Atlanta, Banfield 6-0 Atlas y Vélez Sarsfield 1-0 Defensa y Justicia. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Belgrano, 18 puntos; 2) All Boys, 16 puntos; 3) Claypole, 15 puntos; 4) Banfield, 14 puntos; 5) Vélez Sarsfield, 13 puntos; 6) Atlas, 9 puntos; 7) Defensa y Justicia, 6 puntos; 8) Deportivo Armenio y Lima FC, 4 puntos; 10) Atlanta, 3 puntos; 11) Almirante Brown, sin puntos. En la próxima fecha jugarán: Belgrano vs Vélez, Defensa y Justicia vs All Boys, Almirante Brown vs Banfield, Atlas vs Deportivo Armenio y Atlanta vs Lima FC. Libre quedará Claypole.



Las Auriazules visitan el sábado a Liniers.