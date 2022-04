» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/abr/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

20 de Abril de 2022







GANÓ SAN LORENZO En Santa Fe, con 45 minutos del campanense Nicolás Blandi (ingresó en el entretiempo) y un doblete de Federico Gattoni, San Lorenzo venció 2-1 a Unión y logró su segunda victoria de la Copa de la Liga Profesional mientras sigue a la búsqueda del sucesor de Pedro Troglio. En este arranque de la 11ª fecha de la Zona A también festejó Gimnasia (LP), que superó 3-0 a Platense como visitante.



HOY, RACING Y RIVER Este miércoles, en la continuidad de la programación de la 11ª fecha de la Zona A se presentarán los dos líderes del grupo: Racing Club visitará a Patronato desde las 16.30 en búsqueda del triunfo que garantice su boleto a los Cuartos de Final, mientras River Plate jugará en Córdoba frente a Talleres desde las 19.00 tratando de dar otro paso en ese sentido. Previamente, Newells buscará ante Banfield (14.00) una victoria que lo afiance en la tercera posición de la Zona A. PINCHA CON FIRMEZA Estudiantes de La Plata derrotó anoche 2-1 como local a Tigre, se consolidó como líder de la Zona B y quedó prácticamente clasificado a los Cuartos de Final. En cambio, Independiente igualó 1-1 como local ante Aldosivi (que jugó 60 minutos con un hombre menos) y prácticamente se despidió de sus ilusiones de avanzar a la próxima fase. Por su parte, Colón empató 1-1 con Huracán y no pudo meterle presión a Boca. Incluso fue alcanzado por Barracas Central, que superó 1-0 como visitante a Arsenal. ESTA NOCHE JUEGA BOCA En el cierre de la 11ª fecha de la Zona B, Boca Juniors recibe esta noche a Godoy Cruz desde las 21.30 horas en busca de un paso clave para clasificar a los Cuartos de Final. Hoy también juegan: Vélez vs Central Córdoba (16.30) y Lanús vs Rosario Central (19.00). DOBLETE DEL TORO Con dos goles de Lautaro Martínez, Inter venció 3-0 a Milan y se clasificó a la final de la Copa Italia. Su rival en la definición se conocerá hoy, cuando Juventus reciba a Fiorentina (en la ida ganó 1-0 la Vecchia Signora).

P U B L I C I D A D