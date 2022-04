El Violeta se prepara para el encuentro que se disputará el lunes desde las 15.30 horas. Además, se confirmó que el duelo ante Belgrano será el sábado 30 en Campana. Primera Nacional En uno de los partidos que cerrará la 12ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine visitará el próximo lunes a Deportivo Riestra desde las 15.30 horas en Villa Soldati. Como árbitro principal para ese encuentro fue designado Ramiro López, quien dirigirá al Violeta por 25ª vez en su carrera. Hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad ha acumulado nueve victorias, diez empates y cinco derrotas con este referee, que el lunes estará acompañado por los asistentes Mariano Ruas y Mauro Ramos Errasti y por el cuarto árbitro Gonzalo Pereira. Otra de las confirmaciones que llegaron desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Mitre y Puccini en estas últimas horas fue la programación del encuentro frente a Belgrano de Córdoba por la 13ª fecha: inicialmente estaba pautado para el viernes por la noche, pero fue reprogramado y se jugará el sábado 30 de abril desde las 14.10 horas. De esa forma, los dirigidos por Carlos Pereyra tendrán un día más de descanso, teniendo en cuenta que el lunes jugarán en Villa Soldati, mientras el Pirata dispone de fecha libre este fin de semana. Mientras tanto, el plantel avanza con la preparación del encuentro ante Deportivo Riestra. En ese sentido, las buenas noticias son que Fernando Moreyra y Ezequiel D´Angelo trabajan a la par de sus compañeros y podrían ser de la partida. El marcador central no juega desde la derrota 0-4 ante San Martín de San Juan, mientras el mediocampista ofensivo se ausentó en el duelo contra Güemes por una sobrecarga muscular. En cambio, quienes no estarán disponibles son Agustín Alberione (expulsado ante el conjunto santiagueño), Emiliano Agüero (llegó al límite de amonestaciones) y Facundo Gómez (se recupera de la lesión sufrida ante All Boys). Tampoco será de la partida Juan Pablo Zárate, quien no está entrenando luego del esguince de rodilla sufrido ante Güemes. El centro delantero fue sometido a distintos estudios para precisar qué tipo de lesión padece y hoy se definiría el diagnóstico. Finalmente, el juvenil Valentín Albano se encuentra "entre algodones" por el fuerte traumatismo sufrido en el cuádriceps de la pierna derecha durante el primer tiempo del último partido. Con este panorama, son múltiples las incógnitas en la formación para visitar a Riestra. En el lateral derecho, sin Alberione ni Albano, podrían jugar Federico Mazur, Agustín Solveyra o Rafael Sangiovani, mientras Braian Camisassa podría ocupar el lugar de Agüero en el mediocampo, sobre todo si Moreyra retorna a la titularidad. En tanto, en ofensiva, entre Federico Haberkorn y Francisco Nouet estaría el acompañante de Lautaro Díaz. Claro está: todavía quedan cuatro entrenamientos por delante en los que, seguramente, "Jetín" evaluará jugadores y alternativas para conformar el once inicial para la próxima presentación.

FERNANDO MOREYRA SUPERÓ SU ESGUINCE DE RODILLA Y ENTRENA A LA PAR DE SUS COMPAÑEROS.







HOY JUEGA LA RESERVA Esta tarde, la Reserva de Villa Dálmine se medirá frente a Deportivo Riestra por la cuarta fecha del Torneo de Tercera División de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será de acceso libre para todos aquellos socios que tengan la cuota al día.