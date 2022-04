Con el acompañamiento del Municipio, los humoristas gráficos locales exponen 25 ilustraciones en el Salón Blanco del Edificio 6 de Julio hasta el 2 de mayo. Las obras están basadas en distintos títulos de libros de CAL a través del humor. La entrada es libre y gratuita. Desde este lunes, en el Salón Blanco del Edificio 6 de Julio se exhibe, de 8 a 20, la muestra de entrada libre y gratuita "Con la risa, con la pluma y la palabra" de los reconocidos humoristas gráficos Norberto "Lombar" Lombardi y Joe Traghetti. A fin de homenajear la trayectoria de Campana Amanecer Literario (CAL), los artistas expusieron 25 obras que están basadas en distintos títulos de libros de escritores de la agrupación a través del humor. Las imágenes no están relacionadas con el contenido del libro en sí, sino que es una interpretación únicamente del título. Así lo aseguraron los humoristas gráficos durante la presentación de la muestra en la que fueron acompañados por el director de Cultura del Municipio, Hernán Casanova, e integrantes de CAL, quienes agradecieron el gesto y el reconocimiento a la entidad. En este sentido, explicaron que el proceso creativo inició antes de la pandemia, para el 25 aniversario de Campana Amanecer Literario, y por ello debió ser demorada. "Las obras no funcionan por sí solas, si o si tienen que leer el título para interpretarlas. Nosotros desconocemos de lo que tratan los libros, pero nos tomamos de lo que sugirió el nombre", enfatizó Traghetti al tiempo que indicó que no se trata de la portada de un libro. Y sumó: "Este trabajo se hizo con mucho cariño, respeto y admiración hacia los años y obras que tienen cultivadas desde Campana Amanecer Literario". A su turno, Casanova destacó la "colorida e ingeniosa" muestra, al tiempo que celebró el trabajo en conjunto de los ilustradores como así también que se reúnan a través del dibujo y la escritura. Por su parte, las autoridades de CAL, Stella Maris González Chuquel (presidenta) y Raúl Berra (vicepresidente) indicaron que "esta muestra nos gratifica enormemente porque es un homenaje de dos artistas de trayectoria internacional que se han ocupado de nosotros y cada cuadro nos esboza una sonrisa".

Hasta el 2 de mayo, los vecinos podrán disfrutar de la muestra.





Joe Traghetti y Lombar exponen sus ilustraciones en el Salón Blanco del Edificio 6 de Julio.





Los humoristas gráficos junto al Director de Cultura del municipio e integrantes de Campana Amanecer Literario.