Detallan las disciplinas de Cultura que participan de los Juegos Bonaerenses 2022

P U B L I C



Desde la Dirección de Cultura del Municipio informan a la comunidad las distintas actividades que participan de la competencia y destinatarios. La Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio recuerda que se encuentra abierta la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2022. Al respecto, la Dirección de Cultura detalló que la misma se realiza de forma online ingresando a www.plenus.juegos.gba.gob.ar hasta el 30 de abril. Luego, se debe esperar la habilitación por parte del Municipio. CATEGORÍAS JUVENILES: A- SUB 15: nacidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. B- SUB 18: nacidos en los años 2004, 2005 y 2006. C- ÚNICA: nacidos entre los años 2004 y 2010 inclusive. ADULTOS MAYORES: A- ÚNICA: nacidos en el año 1962 inclusive y anteriores. UNIVERSITARIOS: B- ÚNICA: nacidas entre los años 1963 y 2004. Destinada a todos los estudiantes universitarios que se encuentran cursando en universidades o bien en institutos terciarios. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD): A-ÚNICA: nacidos en el año 2010 inclusive y anteriores DISCIPLINAS Arte Circense. Artes Plásticas: Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Mural. Cocineros Bonaerenses: Plato Principal, Postre. Danzas Folklóricas Pareja. Danza Tango Pareja. Fotografía. Freestyle Rap. Literatura: Cuento, Poesía. Malambo. Música Rock Grupal. Cumbia Grupal. Solista Vocal. Stand Up. Teatro Grupal. Videominuto. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Danzas Folklóricas, Danza Teatro Grupal, Dibujo, Fotografía, Malambo, Narración Oral Individual, Pintura, Solista Vocal.