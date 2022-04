VOLVIÓ A SUBIR El dólar blue volvió a subir un $ 1,50 y cerró en la punta vendedora a $199,50 el máximo de las dos últimas semanas, los tipos de cambio financieros acompañaron el alza del paralelo y el mercado accionario registró la cuarta alza consecutiva, según los principales indicadores financieros. Tras superar el martes al dólar ahorro, el dólar paralelo continuó ayer siendo el más caro del mercado y cerró la punta compradora en $ 196,5. La brecha cambiaria del blue con la cotización mayorista se ubicó en 75,1%, el nivel más alto en 12 días. Los tipos de cambio financieros también operaron al alza y el contado con liquidación trepó un 1,9% a $194,66 y la diferencia con el mayorista, ascendió al 70,8%. El MEP o Bolsa avanzó en la misma proporción y terminó la rueda a $195,24, por lo que la brecha cambiaria aumentó al 71,3%. El valor de los dólares financieros suben $ 5 en los últimos dos días mientras que el paralelo avanzó $4,50, equivalente a un 2,3% de aumento. MAYORISTAS, A MENOR RITMO Los precios mayoristas registraron en marzo un aumento del 6,3% respecto del mes anterior, por debajo de la inflación minorista, y acumulan en el primer trimestre un alza del 15,5%, según informó el INDEC. En los últimos doce meses, los precios mayoristas alcanzan un aumento del 50,3%, por debajo de la evolución de los precios minoristas del 55,1% en el mismo período. El aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de marzo fue por la suba de 6,4% en los productos nacionales y del 5,4% en los importados. El nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un ascenso de 7,0% en marzo respecto del mes anterior y sube un un 16,9 en el primer trimestre y un 51,9% en los últimos doce meses. El aumento de precios del IPIB se explica por la suba de 7,1% en los productos nacionales y de 5,4% en los importados. GIGANTE EN PROBLEMAS Durante años se posicionó como el gigante del streaming, con presencia en todo el mundo, productos exclusivos y una interfaz fácil de utilizar por el público de todas las edades. Y aunque la pandemia ayudó a que todo siguiera en ascenso, Netflix perdió suscriptores por primera vez en una década y, en consecuencia, hoy se desplomaron sus acciones en un 34 %, y quedó en 226 dólares, su peor caída diaria en diez años, que podrían borrar las ganancias de la compañía de los dos últimos años. Según trascendió fueron 200 mil usuarios los que abandonaron la plataforma durante el primer trimestre del año y se estima que para mitad de año se vayan otros 2 millones. En los últimos seis meses las acciones de la empresa perdieron más del 60% de su valor. ¿Cuál es el principal culpable de la falta de interés del público? Según el codirector ejecutivo Reed Hastings, por un lado deben enfrentar a una "gran competencia", pero además se estima que más de 100 millones de hogares usan el servicio con una contraseña compartida. Es decir, que no lo pagan. PROPUESTA Rusia envió a Ucrania una propuesta de negociación de cese el fuego, en plena ofensiva militar intensificada en la zona del Donbás, casi dos meses después del inicio de la guerra tras la decisión de Moscú de invadir su vecino país. El gobierno ruso solicitó a cambio a Kiev el estatus neutral ucraniano y su desmilitarización, incorporar la anexionada Crimea a Rusia y la independencia de la región separatista del Donbás. "Es nuestro turno para analizar, comparar y sacar conclusiones, incluidas las de carácter político y legal", sostuvo al respecto un asesor del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. Mientras tanto, durante una visita del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Zelenski dijo que la próxima tanda de sanciones a Rusia por su agresión militar estarán "vacías" y no serán "lo suficientemente potentes" si no incluyen un embargo al petróleo ruso.