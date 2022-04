Lanzaron un programa de financiamiento para la investigación y desarrollo en cannabis

La iniciativa financiará proyectos que buscan fortalecer e impulsar la integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico vinculados al cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentó este lunes, en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), un programa para la investigación y desarrollo del cannabis medicinal, con la presencia de investigadores, referentes de asociaciones y funcionarios. El programa financiará proyectos que buscan fortalecer e impulsar la integración del conocimiento y el desarrollo tecnológico vinculados al cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo, en las vísperas de la promulgación de la Ley 27.350 que regulará su producción en el país. "Es un movimiento social el que puso este tema en agenda y es el Estado el que tiene que llevarlo al alcance de todas y todos", aseveró el titular de la cartera de ciencia y tecnología durante la presentación. Y añadió que "lo que viene a dar la ciencia son los argumentos científicos para poder legitimar estas demandas", ya que sin ciencia "no hay más que un debate desde el sentido común". Asimismo, Filmus resaltó la importancia de que este desarrollo científico esté orientado a "resolver los problemas de la gente" y también los del aparato productivo, al ser una industria con capacidad para "generar producción y trabajo y eso es lo que nos permite tener un país con menor desigualdad y mayor desarrollo". "Esto plantea a su vez mayor autonomía en la toma de decisiones contra los poderes establecidos", aseguró. El programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis financiará 250 millones de pesos a propuestas que contribuyan "a la construcción y aplicación de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal y la industria del cáñamo", indicaron. "El Ministerio tiene entre sus objetivos dar respuesta a estas demandas, promoviendo el impacto local, provincial y nacional, de carácter federal, que permita, a su vez, generar nuevas oportunidades de empleo", añadió el titular de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, Pablo Núñez, de quien estuvo a cargo el proyecto. La presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi aseguró por su parte que durante todos estos años "había prejuicios e ignorancia, no es que no había evidencia científica" para avanzar en la regulación del cannabis. En tanto, Valeria Salech, fundadora de la organización Mamá Cultiva, celebró los avances en el camino hacia "una sociedad mejor, con más salud y mejor calidad de vida". Frente a los argumentos que apuntan a que "no hay evidencia científica", Salech aseguró que "nuestros cuerpos y los de nuestros hijos son la evidencia" de los beneficios del cannabis. Entre otros expositores, los investigadores del Conicet Carla Arizio y Darío Andrinolo, y el ingeniero agrónomo Daniel Sorlino, remarcaron también el trabajo mancomunado entre los organismos públicos de investigación y la sociedad civil y celebraron esta línea de financiación estatal. El "Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis" posee modalidad de ventanilla permanente y el monto máximo por proyecto no podrá superar los 10 millones de pesos.