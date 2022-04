El arquero, cuyo rendimiento no convenció en Mitre y Puccini, ya tiene todo acordado con el Violeta y la institución de Carlos Casares, donde se reencontrará con el DT Diego Osella. Con sus 39 años y su amplia experiencia a cuestas, Germán Montoya llegó a Villa Dálmine a mediados de enero para adueñarse del arco y, desde allí, brindarle seguridad al equipo que por entonces dirigía Marcelo Franchini. Sin embargo, el exarquero de Belgrano, Vélez, Cólon e Independiente, entre otros clubes, no pudo cumplir con ese objetivo: sus actuaciones nunca terminaron de generar confianza, recibió 19 goles en solo 10 partidos y por ello perdió el puesto a manos de Alan Sosa, quien sí ofreció una imagen de firmeza en su debut frente a Güemes el pasado sábado por la 11ª fecha. En este sentido, lo más sorprendente es que, apenas unos días después de haber sido relegado al banco de suplentes, Montoya decidió cambiar de aire: recibió una oferta de Agropecuario y, con el aval de la dirigencia, hoy estará rescindiendo su contrato para sumarse a la institución de Carlos Casares. Allí se reencontrará con el entrenador Diego Osella, con quien trabajó en Colón de Santa Fe. De hecho, el DT (que asumió en reemplazo de Federico Hernández en la 7ª fecha) fue muy elogioso del arquero allá por el año 2014, cuando pedía su renovación en el Sabalero. "Es fundamental que siga", manifestó por ese entonces, cuando llegó a calificarlo como "un arquero ganapartidos". Ahora, ocho años después volvió a solicitarlo para cubrir la baja que se generó en el Sojero por la lesión del arquero suplente Federico Bonansea y teniendo en cuenta que el titular, Williams Barlasina, ha acumulado errores que le costaron caro al equipo en este arranque de campeonato. En tanto, en Mitre y Puccini no hubo grandes reparos a la partida de Montoya, quien había sido relegado por Carlos Pereyra, en una decisión que tuvo el visto bueno de los simpatizantes y que, en primera instancia, rindió frutos por la seguridad que ofreció Sosa ante Güemes. Claro está: el santafesino de 26 años tendrá ahora una mayor responsabilidad en el arco Violeta, dado que por detrás suyo están los juveniles Francisco Salerno (ya firmó contrato profesional) y Gaspar Morelli, quienes todavía no han hecho su debut en Primera División.



MONTOYA NUNCA TERMINÓ DE DAR IMAGEN DE SEGURIDAD, ESPECIALMENTE EN EL JUEGO AÉREO.



MÁS CAMBIOS DE DT Culminada la 11ª fecha de la Primera Nacional, los cambios de entrenadores en la categoría siguen a la orden del día. Después de la derrota 3-0 como local ante Gimnasia de Mendoza, en Gimnasia de Jujuy fue presentado Darío Franco, quien se convirtió en el sucesor del interino Daniel Ramasco, que había tomado el puesto tras la salida de Cristian Molins. El Lobo jujeño se encuentra en la 27ª posición luego de haber cosechado 11 puntos en 11 partidos. En tanto, en Deportivo Morón le pusieron fin al ciclo de Alejandro Orfila tras el empate 0-0 como local frente a San Martín de San Juan. El Gallito está 25º, con 12 unidades y una campaña de escasos goles a favor y en contra: convirtió 6 y recibió también 6. Como posible sucesor suena Fernando Ruiz, quien había iniciado el campeonato en Temperley. De esta manera, en 11 fechas que lleva la temporada, ya son 15 los equipos que han cambiado de entrenador en la Primera Nacional.