P U B L I C



RACING, IMPARABLE Con una formación alternativa (el campanense Leonardo Sigali no fue de la partida), Racing Club estiró su racha triunfal: superó 3-2 a Patronato como visitante y alcanzó su décimo éxito en fila. Así, con un doblete de Javier Correa y un penal convertido por Matías Rojas, la Academia llegó a 27 puntos y prácticamente se aseguró su boleto a los Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional. En cambio, River fue frenado por Talleres, que lo derrotó 1-0 en Córdoba. De esa manera, el Millonario (22 unidades) tiene ahora la misma cantidad de puntos que Newells, que venció 1-0 como local a Banfield. Y hoy se le puede achicar el margen de error una vez que se complete la 11ª fecha de la Zona A con los partidos Sarmiento (17) vs Defensa y Justicia (18) y Atlético Tucumán (6) vs Argentinos Juniors.



APENAS UN EMPATE En el cierre de la 11ª fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors igualó 1-1 como local con Godoy Cruz de Mendoza y en la despedida de los jugadores de La Bombonera se vivió un clima tenso por el resultado. Ahora, el Xeneize suma 18 puntos y no pudo avanzar del cuarto puesto ni despegarse de Colón, que marcha quinto con 15. En tanto, la Zona B la encabezan Estudiantes de La Plata (24), Aldosivi (20) y Tigre (19). También ayer, Central Córdoba le ganó 2-1 a Vélez en Liniers, donde el clima también resultó hostil para el Fortín; mientras Lanús salió del fondo de la tabla al vencer 3-1 como local a Rosario Central, que ahora cayó al último puesto. AVANZÓ FERRO Ferro Carril Oeste se tomó ayer un respiro de la pálida performance que está teniendo en la Primera Nacional al golear 4-0 a Justo José de Urquiza y, de esa forma, avanzar a la segunda ronda de la Copa Argentina. Además, con esta victoria, el conjunto de Caballito se transformó en el próximo rival de Boca Juniors en este certamen. SIN MESSI, CASI CAMPEÓN Sin la presencia de Lionel Messi (afectado por una molestia en el tendón de Aquiles), pero con Ángel Di María desde el arranque, Paris Saint Germain le ganó 3-0 como visitante a Angers por la 33ª fecha de la Ligue 1 de Francia y quedó a tan solo un punto de coronarse campeón, dado que Olympique de Marsella venció ayer 3-2 a Nantes y estiró la definición al menos una fecha más. VOLVIÓ A LA CIMA En un partido pendiente de la 30ª fecha de la Premier League, Manchester City venció ayer 3-0 como local a Brighton y recuperó la cima del campeonato: con 77 puntos en su haber tiene uno de ventaja sobre Liverpool (76) cuando restan seis fechas por delante. JUVENTUS FINALISTA Ayer, Juventus venció 2-0 como local a Fiorentina y cerró 3-0 a su favor la serie semifinal de la Copa Italia. De esta manera, se clasificó a la final, donde definirá el título frente a Inter, que eliminó a Milan con dos goles de Lautaro Martínez.