La Legislatura Bonaerense reconoció a 31 vecinas campanenses

La iniciativa impulsada por la diputada Soledad Alonso en marzo pasado, se cristaliza hoy con una ceremonia que tendrá lugar en el club Estrella del Este. "Estos reconocimientos nada tienen que ver con la pertenencia política, sino con el desarrollo profesional, humano y solidario que han tenido y tienen", señaló la legisladora provincial de nuestra ciudad. Hoy, a partir de las 18, tendrá lugar en el club Estrella del Este la ceremonia de entrega de reconocimientos emanados por la legislatura bonaerense a 31 vecinas de nuestra ciudad, iniciativa impulsada por la diputada provincial Soledad Alonso en marzo pasado, en el marco del Mes de la Mujer. En ese sentido, la legisladora de nuestra ciudad explicó que son "31 reconocimientos, uno por cada día del mes que tiene marzo" y que mientras continúe su mandato piensa repetir anualmente la iniciativa que define como "militante y feminista" pero no partidaria: "Estos reconocimientos nada tienen que ver con la pertenencia política, sino con el desarrollo profesional, humano y solidario que han tenido y tienen". "Cada una de estas mujeres, con su historia personal y su historia de vida enseñan a sus vecinos, amistades y familia que todo esfuerzo vale la pena para continuar conquistando espacios sociales y laborales, espacios de poder en los que necesariamente debe estar la mirada femenina como un modo de garantizar el acceso a la real oportunidad de derechos en los que la igualdad y la inclusión se encuentren presentes", señaló Alonso y agregó: "Son de mujeres reales, que se abren camino a diario en un mundo no siempre justo, un mundo que fue creado desde antaño en base a masculinidades y el cual gratamente se encuentra en constante mutación gracias a las luchas de otras tantas mujeres que se arriesgaron por conquistar sueños, que se rebelaron ante las injusticias, que no se callaron verdades, que no se rindieron ante la fuerza de la discriminación, que pese a que fue y aún es un camino difícil saben que el esfuerzo vale la pena, porque las ganas de contribuir a un mundo mejor les nace y transforman realidades. Ellas transmiten valores, sabiendo que todo se puede lograr si una se lo propone. Es por ellas, y por tantas otras mujeres que contribuyeron y contribuyen a la misma causa que nos hermana, es que propuse estos reconocimientos en la legislatura", explicó. Así entonces, en una ceremonia abierta a la comunidad y que promete estar cargada de emociones, recibirán su reconocimiento (varios de ellos de manera póstuma) las vecinas: Andrea Liliana Ledesma; Carolina Larrosa; Laura Malena Belén Di Toro; Matilde Susana Strobino; Sonia Juliana Barrios; Diana Di Giuseppe; Cecilia Mabel López; Liliana Beatriz Corales; María Del Carmen Zárate; Mónica Godoy; Stella Maris Giroldi; Marita Nabais, Norma Marquesate, Olga Rosana García; Mayra Di Aloi; María Eugenia Cossini; Cristina Romero; Rocío Lencina; Verónica Burroni Cantero; Virginia Papalardo; Karina Gómez; Juana María Isaurralde; Elba Josefa Isaurralde; Jésica Coinaski; Ornela Garavani; María Belén Martínez; Evangelina Fay; Fabiana Balzano; Paola Jacqueline Dusac; Andrea GarcíaA y Gabriela Franco. "Cada uno de estos reconocimientos se hace extensivo a tantas otras mujeres bonaerenses que diariamente ponen todo su esfuerzo y dedicación para dar lo mejor de sí a la sociedad… Es una manera también de impulsar a otras a forjar su camino y conseguir sus sueños, ejerciendo y disfrutando sus derechos, continuando con la construcción de un mundo más igualitario e inclusivo", concluyó la Lic. Alonso.

