Se le suspendió la habilitación a un local bailable por negarle el ingreso a un inspector

Se trata del boliche donde una agente de inspección fue agredida por un custodio, que ya había sido clausurado preventivamente. "Vamos a sancionar a quienes no dejen ingresar a los inspectores", destacó la titular del área, Marina Casaretto. La subsecretaria de Habilitaciones, Permisos e Inspección General del Municipio, Marina Casaretto, informó ayer que se suspendió por una semana la habilitación para funcionar al boliche "Madison", tras no permitir el ingreso a una inspectora municipal el domingo a la madrugada. Previamente, el miércoles, inspectores municipales habían clausurado el local bailable "al comprobar distintas situaciones irregulares en los permisos para su funcionamiento", habían informado desde el Municipio. "No vamos a permitir que no dejen ingresar a nuestros inspectores y mucho menos que sean agredidos por el personal de seguridad", destacó Casaretto, quien confirmó la sanción que impedirá el funcionamiento del lugar el próximo fin de semana. "El intendente Sebastián Abella ha sido claro en el rol del Municipio en materia de control. Desde el primer día de mi gestión, a instancias de él, vengo hablando con los responsables de lugares nocturnos, dejando en claro las pautas de trabajo. Nosotros controlamos permanentemente el cumplimiento de las leyes y ordenanzas vigentes, y no podemos permitir una situación como esta", destacó la funcionaria. El domingo, una inspectora fue agredida al intentar ingresar al local ubicado en Mitre y Belgrano, para constatar el horario de cierre del comercio, de acuerdo a lo que establece la ley de nocturnidad.



