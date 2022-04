Los Certificados Únicos de Discapacidad vencidos en 2020 y 2021 deben renovarse

Quienes deban renovarlo, tendrán que acercarse 6 meses antes del vencimiento a la Dirección de Discapacidad del Municipio. Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio recuerdan que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) cuyo vencimiento original operaba en los años 2020 y 2021 deben renovarse ya que sobre ellos no recae ninguna prórroga. Según la Resolución Nacional Nº 1919/2021, los únicos certificados que presentan prórroga por el término de un año, son aquellos cuyo vencimiento ocurra entre el 1 de enero de 2022 y 30 de junio de 2022. Quienes deban renovarlo, tendrán que acercarse 6 meses antes del vencimiento a la oficina de la Dirección de Discapacidad (25 de Mayo 1117) con fotocopia del CUD para retirar las planillas y los requisitos correspondientes ya que la tramitación lleva tiempo y no se genera de manera automática como ocurre con la prórroga. Cada titular o su familiar debe corroborar la fecha de prescripción del certificado, ya sea original o el prorrogado y se dirijan a la Dirección de Discapacidad para realizar el trámite correspondiente a la renovación. Ante ello, no es potestad del Municipio notificarlos.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.