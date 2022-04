SUBE LA ACTIVIDAD La actividad económica registró en febrero un aumento del 9,1% en forma interanual y acumuló en el primer bimestre del año un alza del 7,0%, luego de alcanzar un año de continuo crecimiento, según informó el INDEC. La producción de bienes y servicios creció en la comparación desestacionalizada de febrero, respecto del mes anterior, un 1,8%, superando por noveno mes consecutivo el nivel pre-Covid de febrero de 2020 en un 6,2%. El Ministerio de Economía destacó que el nivel de la actividad se ubicó en febrero a solo 2,2% del máximo registrado en noviembre de 2017. La serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,3% mensual y acumula 18 meses en alza, según las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que difundió el organismo. En la comparación con febrero de 2020 previo al inicio de la pandemia, el EMAE también crece 6,6%, mientras que la suba es del 4,5% frente a febrero de 2019, estando solo a 0,4% del nivel de febrero de 2018, según informó el Palacio de Hacienda.



EN ALZA El dólar blue volvió a subir y cerró en la punta vendedora a $202, mientras que también se dispararon los dólares financieros, y las acciones, por toma de ganancias, volvieron a la baja, según los principales indicadores del mercado financiero. El dólar paralelo subió $2,5, recuperó $7 en las últimas tres jornadas, se posicionó nuevamente por encima de los $200, después de once jornadas, y la brecha con la cotización oficial se extendió al 77,1%. El precio máximo del dólar blue se registró a fines de enero de este año, cuando cotizó en $223, previo al anuncio del acuerdo del Gobierno con el FMI. Con el aumento de los tipos de cambio financieros, el dólar blue dejó de ser el más caro del mercado, al ser superado por el MEP y el contado con liquidación, que llegaron a cotizar arriba de $203. El dólar solidario -que incluye impuestos- ascendió 70 centavos a $197,31 en promedio y el mayorista subió 13 centavos a $114,09. RECORRIDA PRESIDENCIAL El presidente Alberto Fernández encabezó en Vaca Muerta un acto junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde recordó a Néstor Kirchner y señaló que "no hay posibilidad de que la Argentina crezca sin industria". El jefe de Estado lideró el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en Loma Campana, Neuquén. "El gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir hacia las energías renovables", aseguró el Presidente, que apunta a incrementar la capacidad de transporte y federalizar las posibilidades de desarrollo de las industrias y economías regionales. Durante el acto, Fernández sostuvo que "Vaca muerta está más viva que nunca", junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente de YPF, Pablo González, y la directora ejecutiva de la Fundación YPF, Ofelia Cédola. SUSPENSIÓN Con abstención de la Argentina, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió suspender a Rusia como observador permanente del organismo, como consecuencia de la invasión de las fuerzas rusas en el territorio de Ucrania. La resolución se aprobó con el voto a favor de 25 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que ocho países se abstuvieron, incluidos Argentina, Brasil y México. Según confirmaron a Noticias Argentinas fuentes diplomáticas, la decisión está fundada en que "el país ya tomó posición en temas de paz y seguridad, y Derechos Humanos, en condena de la invasión y reiterando el fin del conflicto". En tanto, consideraron que en foros "no se advierte un objetivo de aportar a la solución del conflicto ni resolver la situación humanitaria con expulsiones".