Efemérides del día de la fecha, 22 de Abril

DÍA MUNDIAL DE LAS TIENDAS DE DISCOS Cada 22 de abril desde 2007 se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos o Record Store Day. Durante esta jornada muchos coleccionistas y amantes de la buena música hacen grandes colas frente a las arcaicas tiendas de música, y decimos arcaicas, porque las generaciones más jóvenes prefieren crear una lista de vídeos en Youtube o suscribirse a sitios como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal o Bandcamp. Internet ha cambiado la forma en que se crea, comercializa y distribuye la música en el mundo. No obstante, los versados en la materia, saben que nada supera a la calidad sonora de un buen disco de vinilo y por eso cada año esperan este día, para conseguir colecciones únicas que poner en su tocadiscos o en su gramófono. La mayoría de las personas que visitan una tienda de discos en la actualidad, son coleccionistas.



NACIMIENTO DE LENIN Vladimir Ilich Ulianov Lenin nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, Rusia. Fue un político, filósofo, revolucionario, teórico político y líder comunista, fundó el Partido Comunista Ruso, y dirigió la Revolución Bolchevique, siendo el arquitecto del estado soviético. Ha sido considerado como el más grande líder revolucionario y pensador desde Marx. La Revolución rusa de 1917 no solo acabó con un imperio de 300 años, sino que transformó totalmente el sistema político y económico del país dando origen al primer sistema comunista de la historia. La URSS sobrevivió a su creador bajo un régimen comunista hasta 1991; a lo largo de su existencia, el movimiento comunista (basado en la ideología marxista-leninista) se extendió por todo el mundo, inspirando revoluciones y regímenes políticos tan importantes como los implantados en Europa central y oriental, China, Cuba o Vietnam. La figura de Lenin fue objeto de un culto semirreligioso bajo el régimen soviético: su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú; su ciudad natal fue rebautizada en su honor como Ulianovsk y la capital en donde desarrolló su lucha política (San Petersburgo o Petrogrado) cambió su nombre por el de Leningrado.



NACIMIENTO DE LILIANA HERRERO Nace en Villaguay la cantante y docente Liliana Herrero, referente de la música popular argentina. Entre sus discos se destacan ""El diablo me anda buscando", "Recuerdos de provincia" y "Litoral". En 1995 recibió el Premio Konex como una de las mejores cinco intérpretes de esa década.