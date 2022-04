Alejandra Dip El día Tój o Muluc es el día del pago y de las penitencias por daños causados a los demás, día de pedir y dar perdón,la palabra toj viene de ofrenda, multa, pago, pero también significa socializar. ayudar, escuchar y entender. El Toj es el fuego sagrado, y Muluc está asociado al agua, según las distintas zonas de la península de yucatan , fuego y agua, difiere el elemento , pero los 2 sirven para trasmutar y limpiar todo aquello que sea necesario. Esta energía maneja la ley de causa y efecto, el pago de las deudas de todo lo que vivimos y por lo que pasamos en la vida.trae muy marcado el don del perdón. día de ofrenda ante el Ajaw, día para agradecer, para reconciliarnos, para dejar nuestros males, limpieza emocional, purificación. En un día Toj o Muluc, podemos estar apenados, culposos, llorones si no estamos en nuestro centro. es un muy buen día para escuchar al otro, ponerle la oreja a su problema, para apapacharnos, para contener, energía cálida y magnética. soltar el sufrimiento, y la culpa por lo que hemos hecho.hoy se paga por nuestros errores, equivocaciones pecados, podes hacer ofrendas y caridad o pedir perdón a aquel que le hemos causado daño, también es día para que nosotros perdonemos. Buen día para pedir fortaleza para evitar errores y que se vaya el sufrimiento de nuestras vidas. También para que se vayan los obstáculos de nuestro camino y que salgan a la luz las cosas oscuras que estaban ocultas. Como es buen día para escuchar a otra persona que este angustiada y darle consejos, trata de evitar cargarte vos con ese problema, escuchar si, aconsejar también , contener también ,esponjarse y absorberse el problema no. Evitemos enojarnos porque hoy podemos estar propensos a estar muy inestables emocionalmente. También es excelente día para pedir que nos paguen bien por nuestro trabajo. Que tengan buen fin de semana, in lak ´ech!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar