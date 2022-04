Producirán en el país medicamentos pediátricos para el tratamiento crónico del VIH

El proyecto, financiado por la Agencia I+D+i, apunta a desarrollar una medicación de fácil administración en niños, niñas y adolescentes y con amplia oferta a nivel local. Será un trabajo conjunto del Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" y la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El Instituto Biológico "Dr. Tomás Perón" junto a la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, serán financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) en el marco de la convocatoria "Proyectos Estratégicos en Producción Pública de Medicamentos". Se trata de una iniciativa que busca desarrollar dos medicamentos antirretrovirales en presentación pediátrica para el tratamiento crónico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En el caso del VIH, al ser una infección crónica, la adherencia al tratamiento resulta fundamental para lograr una respuesta terapéutica adecuada, por lo que es necesario contar con medicación que facilite la aceptación y la elección de esquemas de fácil administración, como son los antirretrovirales de dosis única o en combinación. Por lo tanto, este proyecto busca desarrollar una presentación de Abacavir, medicamento indicado en terapia de combinación antirretroviral, en solución oral para facilitar la toma y la adherencia al tratamiento. Esto también ayudará a asegurar la cobertura de esta medicación antirretroviral pediátrica para VIH debido a limitaciones que se presentan tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Otro de los objetivos de la iniciativa es desarrollar una combinación de Abacavir con Lamivudina en solución oral. Esta combinación de principios activos ya existe en Argentina, pero en forma farmacéutica de comprimidos y sólo para adultos, lo que representa una dificultad para la administración segura en pacientes pediátricos. La combinación de Abacavir-Lamivudina es muy frecuente en niños y niñas, pero actualmente se administran de forma separada, lo cual pone en riesgo, por omisión de una u otra toma y el cumplimiento del tratamiento. Combinar ambos principios activos, no sólo garantizará la cobertura, sino que favorecerá la adherencia de las y los pacientes.







(InfoGEI)