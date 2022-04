"El Negro" fue el máximo goleador del mítico "Holanda de la C". Tenía 75 años. Tres de los diez máximos goleadores en la historia de Villa Dálmine fueron titulares y grandes figuras del "Holanda de la C": Juan Alberto Martínez, Miguel Benítez y Pedro Bases. Sin embargo, el mayor artillero de aquel mítico equipo no resultó ninguno de ellos tres: fue Horacio Antonio Lobos, quien ayer falleció en Monte Grande a los 75 años. En ese Campeonato 1975 de la Primera C, "el Negro" totalizó 24 conquistas, superando las 23 del "Beto" Martínez. Era un jugador temperamental que en el Violeta se destacó por su habilidad y contundencia, aunque también se caracterizaba por ser muy "metedor" y no dudar al momento de poner la pierna fuerte. Su estadía en nuestra ciudad se extendió por tres temporadas, entre 1974 y 1976. Así, fue parte de la gestación del "Holanda de la C"; luego, de su consagración al año siguiente; y, finalmente, de la brillante campaña en la Primera B 1976, cuando Villa Dálmine clasificó a los dos hexagonales por el ascenso a la Primera División. En ese ciclo, Lobos sumó 81 partidos y 40 tantos con la camiseta Violeta (es el 12º máximo goleador del club) antes de partir a Atlanta, para posteriormente seguir su carrera en Deportivo Español, Chacarita y Almagro. En esos años también conquistó ascensos con el Gallego y el Funebrero. Una lesión sufrida en Chacarita aceleró su retiro, aunque siguió ligado al fútbol, entrenando equipos infantiles y juveniles en Monte Grande, donde empezó asomar como gran jugador en "Once Corazones en la década de 1960 y donde ayer falleció poco más de un mes después de haber cumplido 75 años. Su muerte se suma a los recientes decesos de otras dos glorias de Villa Dálmine que también fueron parte del "Holanda de la C": "Beto" Martínez partió en julio de 2020, mientras Juan Carlos "Rabito" Domínguez falleció en agosto de 2021. Hoy, los simpatizantes Violetas, especialmente aquellos que vibraron al ritmo de aquel inolvidable equipo de 1975, despiden con tristeza a otro de esos futbolistas que los hizo muy felices. Un recuerdo que perdurará por siempre. Como el nombre de Lobos en la historia grande del club.



EL NEGRO LOBOS JUGÓ 81 PARTIDOS Y MARCÓ 40 GOLES CON LA CAMISETA VIOLETA.