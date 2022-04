El plato fuerte es el debut de la Primera Caballeros en la División de Honor: a las 21.00 enfrenta como local a Náutico Hacoaj. Previamente, desde las 9.30, las categorías infantiles y juveniles reciben a Boca Juniors. Este sábado, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana iniciará su séptima participación consecutiva en el Campeonato de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). En un partido que se jugará desde las 21.00 horas en el gimnasio de la calle Chiclana 209, el Tricolor se estrenará frente a Náutico Hacoaj por la primera fecha de un certamen que cuenta con la participación de 14 equipos y que tendrá una dura competencia tanto por el título como por evitar los cuatro descensos. Este año, el CCC tendrá a Oscar Romano como entrenador y un plantel que sumó refuerzos para potenciarse teniendo en cuenta la gran competitividad del torneo metropolitano. Entre ellos sobresalen los regresos de los centrales Ramsés Cascú y Fabián Flores. Cascú se formó en el Club Ciudad, partcipó de los Mundiales Sub 19 y Sub 21 con la Selección Argentina y viene de ser elegido en el equipo ideal de la última Liga Argentina de Voleibol que disputó con Mutual Policial de Formosa (fue eliminado en semifinales por UPCN de San Juan). Por su parte, Flores integró el equipo que le permitió al Tricolor lograr ascensos consecutivos y llegar a la División de Honor en 2015. Desde entonces, su carrera creció enormemente, llegando a integrar la Selección Argentina Mayor. Ahora, en este 2022 regresa para jugar el Metropolitano en Campana tras coronarse campeón de la Liga Argentina con UPCN de San Juan. Además, también se sumaron los receptores-punta Santiago Aulisi (ya jugó en el CCC el año pasado y ahora llega desde Once Unidos de Mar del Plata) y Juan Alamino (viene de jugar en Obras de San Juan) y el central Nicolás Robins (también de último paso por Obras de San Juan). Estos nombres se acoplan a los jugadores que ya venían entrenando bajo las órdenes de Romano y su asistente Tomás Dinapoli y que han disputado la Copa Chulo Olmo. Entre ellos se encuentran los armadores Juan Pablo Romero y Eduardo Molina; los opuestos Nicolás Gómez y Juan Corsaro; los receptores Luca Damiano, Sebastián Aguirregomezcorta, Emilio Mitchel, Federico Leone y Lucas Castón; los centrales Ignacio Romero Allegri, Elías Schelover y Marcos Rastalsky; y los líberos Rodrigo Michelón y Juan Gotta. Por la primera fecha de este Campeonato 2022 de la División de Honor, esta noche también jugarán: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield, San Lorenzo vs Defensores de Banfield, La Matanza vs Municipalidad de Lomas de Zamora, River Plate vs Universidad Nacional de Tres de Febrero y Universidad Nacional de La Matanza vs Ferro Carril Oeste. En cambio, el encuentro entre Universidad de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires (reciente finalista de la Liga Argentina) fue postergado para el 4 de mayo. ANTE BOCA En la previa a la presentación de la Primera Caballeros, las categorías infantiles y juveniles del CCC serán locales frente a Boca Juniors por la sexta fecha del Nivel A del Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores. La tira comenzará a las 9.30 con el partido de la categoría Sub 12 y luego continuará con los duelos en Sub 13 (10.30), Sub 14 (11.30), Sub 21 (13.00), Sub 18 (14.30) y Sub 16 (16.30). En las cinco fechas ya disputadas del Nivel A de Inferiores, los Xeneizes cuenta con el mejor puntaje acumulado: consiguieron 22 victorias y sufrieron tan solo 3 derrotas. Por su parte, el CCC cuenta con 11 triunfos y 16 traspiés en la sumatoria de los encuentros jugados por las distintas categorías hasta el momento.

EL PLANTEL TRICOLOR QUE AFRONTARÁ EL CAMPEONATO 2022 DE LA DIVISIÓN DE HONOR.





LAS CATEGORÍAS MENORES SE MEDIRÁN ANTE BOCA COMO LOCALES POR LA SEXTA FECHA DEL NIVEL A DEL CAMPEONATO DE DIVISIONES INFERIORES.