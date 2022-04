José Abel Perdomo Ante el reclamo de los sectores más postergados de alguna ayuda que les permita comer todo el mes el gobierno seguía aferrado a lo convenido con el FMI y sólo prometía futuros empleos genuinos mostrando indicadores que daban cuenta de la reducción del desempleo. Sin embargo una vez más la realidad demostró que muchos empleos por sus bajas remuneraciones no les permiten a esos trabajadores superar los límites de pobreza. Lo novedoso es que esto sucede también con muchos trabajadores registrados popularmente conocidos como trabajo en blanco gracias al deterioro inocultable del poder adquisitivo de los salarios. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) el año pasado en que la economía de nuestro país creció el 10,3% la masa salarial creció 42%, los precios 52% y las ganancias empresariales 75%. Esto demuestra una vez más que el crecimiento si no se hace nada al respecto no disminuye la desigualdad sino por el contrario la aumenta y es por eso que los liberales estén empeñados en la destrucción del estado como dique de contención a su voracidad sin límite. Pese a lo que realmente sucede muchos "opinologos" siguen diciendo que la mejor manera de combatir la pobreza es creando más puestos de trabajo pero esto es así siempre y cuando les paguen sueldos que permitan una vida digna y no una mera subsistencia y muchas veces ni siquiera eso. El ministro de economía Martín Guzmán dijo en la reunión del G-20 que "como comunidad global, necesitamos encontrar mecanismos para implementar políticas que permitan que nuestras sociedades no enfrenten un shock muy regresivo, porque si no hacemos esto, vamos a ver consecuencias duraderas, tanto a nivel social como a nivel político". Llama poderosamente la atención que se haya referido a las consecuencias de un "shock muy regresivo" dando a entender que sería aceptable un shock que sea regresivo Pero no tanto. Curiosa preocupación de un ministro de un gobierno que se supone nacional y popular. Temiendo lo peor y ante el masivo reclamo de los más necesitados el gobierno decidió finalmente dar una ayuda económica a quienes evidentemente la necesitan. Paralelamente está tratando de conseguir que aquellos que han ganado inesperadas y enormes sumas de dinero gracias a la pandemia o ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia aporten parte de esas ganancias para no tener que emitir tal como le prometimos la FMI que a partir del acuerdo firmado es el tribunal de alzada en materia económica y cuyos fallos debemos acatar. Esta contribución alcanza a los más poderosos que en realidad son muy pocos pero como nos tienen acostumbrados ponen el grito en el cielo si se pretende afectar aunque sea mínimamente sus bolsillos. Por supuesto la prensa hegemónica dando cuente de su permanente genuflexión ante la clase dominante pretende que pensemos que vienen por la clase media que muchas veces, aunque sólo una parte, compra ese relato. Muchos que hoy se quejan de la ayuda destinada a los sectores más humildes deberían tomar nota de todos los subsidios que el gobierno destina a los otros sectores de la sociedad que verdaderamente no lo necesitan como el pre-viaje, a la educación privada, a las iglesias, a las tarifas sin segmentación y tantísimos otros. Si tanto les molestan los subsidios y sus correspondientes financiaciones deberían empezar por renunciar a los que reciben. Como diría el genial León Gieco "así será de igual a igual".