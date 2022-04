Ya está abierta la inscripción al refuerzo de ingresos

Así lo confirmó el Jefe de la UDAI Campana, Gustavo Bellanger. "Los jubilados y pensionados no deben inscribirse ya que cobrarán el Refuerzo con el calendario de haberes habitual", aclaró el funcionario de la ANSeS. Hasta el próximo 7 de mayo estará habilitada la inscripción para percibir el Refuerzos de Ingresos anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El beneficio alcanza exclusivamente para trabajadoras y trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B. "La inscripción debe hacerse únicamente a través del sitio web oficial de la ANSeS, www.anses.gob.ar." señaló el Jefe de la UDAI Campana, Gustavo Bellanger, y aclaró: "Los jubilados y pensionados no deben inscribirse ya que cobrarán el Refuerzo con el calendario de haberes habitual". De hecho, son más de 6.2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que recibirán el bono de 12 mil pesos, comenzarán a cobrarlo desde principio de mayo, en forma automática y junto con su haber en el cronograma de pagos habitual. DOS ETAPAS Bellanger explicó que la inscripción "es muy sencilla" y se realizará en dos etapas. Para la primera, vigente hasta el próximo 7 de mayo, la persona que quiera solicitar el Refuerzo deberá ingresar al aplicativo de Mi ANSES, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de que no recuerde su CUIL podrá consultarlo en el momento, al igual que podrá crear su Clave de la Seguridad Social. Va a contar con información y tutoriales para hacerlo en la página web de la ANSeS. "Una vez que la persona haya ingresado a Mi ANSES, deberá elegir la opción Refuerzo de Ingresos y seguir los pasos para completar y actualizar sus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico)", señaló Bellanger. La segunda y última etapa estará habilitada a partir próximo jueves 28 de abril. "La persona que ya actualizó sus datos de contacto, deberá ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde va a cobrar el refuerzo" detalló el funcionario local y agregó que a partir de la información ingresada por los interesados, a partir de 5 de mayo se informará quiénes cobraran el Refuerzo. "Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes con el objetivo de verificar que cumplan las distintas condicionalidades para acceder al Refuerzo de Ingresos, las personas podrán ingresar a partir del 5 de mayo a Mi ANSES para saber si les corresponde el derecho" concluyó.

Bellanger explicó que la primera etapa de inscripción está habilitada hasta el 7 de mayo.