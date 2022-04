INFLACIÓN, TEMA CENTRAL El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, analizaron los aspectos centrales del programa de Facilidades Extendidas vigente, cuya primera revisión oficial se realizará en mayo y que tiene a la inflación persistente como Talón de Aquiles. Georgieva advirtió que la suba de precios está poniendo el riesgo el plan diseñado para la Argentina. La percepción de la funcionaria nace a partir de reportes que señalan que el costo de vida en abril no sería muy diferente al de mayo, lo que expone la ineficacia de algunas de las medidas tomadas. Guzmán también le adelantó a la funcionaria del organismo multilateral el cumplimiento de las metas previstas para el primer trimestre del año, que incluyeron una serie de imputaciones por parte del Banco Central y organismos descentralizados del Estado que le permitieron alcanzar el objetivo. CHAU SELLOS La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) eliminará los sellos en los pasaportes en el ingreso y egreso del país, con el objetivo de mejorar los tiempos y la seguridad en los trámites. En ese sentido, la titular de la DNM, Florencia Carignano, señaló que "la digitalización del registro de ingreso y egreso al país que elimina el sellado en el pasaporte, minimiza los costos y los riesgos de fraude". A la vez, la funcionaria aclaró que "la medida se implementará de manera progresiva en todo el país". Con la eliminación de los sellos, que comenzará el 25 de abril en los pasos aéreos y marítimos para luego se ampliará progresivamente, los pasajeros y pasajeras realizarán sus trámites en forma más rápida, porque se agiliza la registración migratoria y se reducen los tiempos de atención al pasajero; más sencilla, porque simplifica el trámite y se minimizan los costos; y más segura, porque se disminuye el riesgo de fraude y se elimina la carga administrativa. AMENAZADO Un alumno de 13 años del Colegio Euskal Echea de la localidad bonaerense de Llavallol fue amenazado de muerte por el padre de una compañera de curso, que lo acusa de hacerle bullying a su hija. "Te voy a sacar la cabeza y los ojos", es una de las frases amenazantes del hombre hacia el adolescente por lo cual, tras la denuncia, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento al menor para el acusado. Las amenazas llegaron al joven a través de audios de WhatsApp: "Mirá me importa un carajo que tengas 13 años. El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, te voy a sacar la cabeza. Te voy a sacar los ojos, los voy a poner en un plato y te voy a obligar a comerlos, la próxima vez que cargues a mi hija. Te voy a hacer pedazos a vos y a tu vieja". En el mensaje, el hombre dice que estuvo preso, que no le teme a la Justicia e instó al chico a hacer la denuncia "para que le pongan custodia". VIAJE Y REUNIÓN El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará a Moscú el 26 de abril y durante la visita se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, informó este viernes un portavoz de la ONU. El secretario general tendrá "una reunión de trabajo y un almuerzo" con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, y agregó que el secretario general será "recibido" por el presidente Putin. El jefe de la ONU envió cartas el martes por la tarde, respectivamente, a las misiones permanentes de Rusia y Ucrania ante la ONU, en las que solicitó a Putin que lo reciba en Moscú y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que lo haga en Kiev, dijo Dujarric el miércoles. "El martes 26 de abril, el secretario general de la ONU Antonio Guterres llegará a Moscú para mantener conversaciones con el ministro ruso de Exteriores Serguei Lavrovy el presidente Vladimir Putin", anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.