La convocatoria es a las 8 de la mañana: desde allí partirán a Plaza de Mayo para manifestarse en contra de las políticas económicas del gobierno. Este sábado la protesta del campo contra las políticas económicas del Gobierno nacional tendrá representación de nuestra región: ruralistas convocan a concentrarse en la intersección de Panamericana y Ruta 196 para desde allí partir hacia Plaza de Mayo. El llamamiento estuvo siendo realizado a través de redes sociales y WhatsApp durante los últimos días. Sin embargo, entidades afines al sector como la Sociedad Rural de Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz no se han mostrado como convocantes, por lo que la organización estaría a cargo de autoconvocados. Otro punto de concentración en nuestra región será el cruce de la Ruta 193 con la 8 en la localidad de Solís. Desde esos lugares está previsto movilizarse hacia Capital Federal pasada las 10 de la mañana. El acto central en Plaza de Mayo será a las 15 horas. Si bien han recibido el apoyo de varias entidades, la Mesa de Enlace nacional no acompañará el reclamo. Los productores se movilizarán en tractores, camionetas y otros vehículos para exigirle al Gobierno nacional que escuche el reclamo del campo, sobre todo en materia impositiva. Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó un pedido de medida cautelar para facilitar la movilización de tractores y maquinaria rural pesada a la Plaza de Mayo. Los diputados Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Pablo Torello y los dirigentes de JxC José Luis Patiño y Yamil Santoro formularon el pedido ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti. La acción judicial fue presentada como "respuesta a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien señaló: ´¿Qué van a hacer? ¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen´". Luego, en una exprés conferencia de prensa, aclaró: "Yo utilicé tres palabras que decían ´ni lo sueñen´. ¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros, que no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos solamente de los espacios federales".

Además, otra caravana tiene previsto partir del cruce entre 193 y Ruta 8, en Solís.