¡Felíz dia para todos los Jorge! Hoy comienza el año Scouts de 2022. El genial hombre que fuera Lord Baden-Powel of Gilwell, fundador del Movimiento Scout y único Jefe Scout del mundo, a su muerte no se volvió a usar de denominación o título. Robert Stphenson Smyth Baden-Powell nació en la ciudad de Londres ciudad capital de Inglaterra, un 22 de febrero de 1857, su padre Pastor de la religión anglicana y profesor de la Universidad de Oxford, su madre hija del almirante ingles w.t. Smyth.. Los scouts le decimos Bi-Pi, quedó huérfano de padre cuando tenia unos tres años quedan su madre con siete hijos, su hermano mayor no llegaba a los catorce años, demás está decirlo que sufriendo penurias pero el inmenso amor de ella por sus hijos y a su vez ellos por su madre salieron adelante. Con una Beca ingreso a la Escuela Chaterhouse de Londres, no se destacaba por ser un estudiante distinguido, pero si super activo, siendo el centro de lo mas sonado en el patio de la Escuela, obtuvo fama de buen coequiper el equipo de football de Charterhouse, además cualidades de actor muy apreciado por sus compañeros de escuela a los que tenia a su escuela maravillada, además predilección por la música y el dibujo, era un hábil dibujante. A los 19 años se graduó en Charterhouse, reglón seguido se le presentó la oportunidad de ir a la India como subteniente y a los 26 años de edad ya era Capitan, su ascenso como militar fueron prácticamente automáticos y a los cuarenta y dos años ya era coronel. Hacia fines del año 1900 fue ascendido Mayor General y hacia 1901 regresa a Inglaterra donde fue colmado de honores. Alrededor de 1910 se retira de las milicias con el grado de teniente general. En 1912 viaje por el mundo llegando a la Republica Argentina, dando charla de scoutismo en la ciudad de Bs As en la dependencia de la Asociacion Cristiana de Jovenes. Al cumplir sus ochenta años su energías comenzaron a flaquear y regresa a su amada Africa acompañado de su fiel compañera y esposa: Lady Baden-Powel a su vez Jefa de las Guias (muchachas sscouts), tiempo antes de morir escribió estas bellísimas líneas: "Hay aroma de rosas en el aire y una dulce brisa, un ave canta entre los álamos respondiendo al grito distante de una torcaza. Todo es paz en esta casa mientras cae la noche y ella se sienta conmigo en el silencio de la camaraderia. Que bueno es holgazanear cuando uno esta honestamente cansado. Y mirar atrás por largos años y ver que a pesar que uno no ha tenido todo el tiempo, a pesar de todas sus limitaciones, nada ha sido en vano. Y uno se siente tan rico, al haber disfrutado totalmente su vida, habiendo tenido tan pocos logros y tan pocas disculpas para recibir. Por l a ventana abierta llegan las risas de los niños que van a acostarse y pienso que mañana es su día quizás tan hermoso como el mio fue. Dios les bendiga!! A mi también el reposo me llega pronto. Sueño después de la faena, puerto dejando atrás el mar tormentoso, paz después de la guerra. Vida después de la muerte y Dios lo hace posible. Démosle gracias!! Baden-Powel fue sin ninguna dura un ser fuera de serie e iluminado por Dios a dejarnos como legado un Movimiento como el Scoutismo, pensado, diseñado para infantes y jóvenes de ambos sexos y dándonos a los adultos la honrosa tarea de conducirlos y orientarlos como si fueran nuestros propios hijos. Debo comentar que siempre inclinación de servir unos de mis orgullos es ser ex alumno saleciano. A los 9 años de edad integré el pequeño Clero en mi colegio, a los 14 integre la Sub Comision de Rugby en mi Club cuya actividad principal era remo pero practicábamos otros deportes, siempre tuvo el gusto por "servir" aquí en Campana. Fui miembro de Cooperadora del Jardin de Infantes y en el colegio también paralelo a los scouts, mi pasión, perteneci al Rotary Club de Campana tomando contacto para mi seres fuera de serie: como Armando Dallera, el Dr. Eduardo Bertoldi, el ingeniero Fernando Mujica, también Ruben Potrillo Romano, quien siempre me decía: "Las mejores hormonas de juventud, es trabajar al lado de los jóvenes". Cabe recordar esto surgió por ser hoy el dia de "San Jorge" Santo Patrono de los Scouts ya que se lo ve como el caballero por excelencia. Una antigua interpretación cristiana del mito del santo Jorge seria el caballo blanco la iglesia y el dragón representa el paganismo y a satanás. San Joreg nació entre 275 y 281 antes de cristo Capadocia integrante del imperio romano es venerado por toda la cristiandad se lo considera de los "santos fuertes" sirvió al emperador romano Diocleciano y murió como mártir al no querer renunciar a su fe cristiana. Según la leyenda y la imagen de su estampa lo muestra con su caballo blanco parado en dos patas y San Jorge con su lanza para abatirlo, porque el dragón salía del mar y sometía a una doncella. Queridos todos, principalmente saludos a los Jorge en su dia que él los bendiga y proteja con la ayuda de Dios. Para mis hermanos scouts un fuerte y sincero apretón de mano izquierda!!!









Miguel R. Esponda Pagani (IM) antiguo Scout